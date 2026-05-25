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Produtor de novo projeto de Anitta destaca a força da moda paraense em peças orgânicas

Felipe Britto detalha como a alta resolução das câmeras digitais foi usada para capturar a complexidade visual do figurino orgânico de Anitta em “EQUILIBRIVM”. As peças criadas pelo paraense Labô Young ajudou a traduzir a nova fase espiritual e intimista da artista.

Bruna Dias Merabet
fonte

As peças criadas pelo paraense Labô Young são usadas por Anitta com figurino feito de folhagens (Reprodução)

Dividido em atos, Anitta tem liberado gradualmente o álbum e os audiovisuais de “EQUILIBRIVM”. Os lançamentos retratam uma fase mais intimista da cantora e os visuais também acompanham essa proposta ao reforçar símbolos de brasilidade, espiritualidade e memória afetiva.

No disco, a cantora passeia por gêneros musicais como axé, funk, samba e reggae, e explora ao longo das 15 faixas elementos das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, além de valorizar uma estética mais natural.

Para este novo trabalho, Anitta traz de volta a parceria com o estilista paraense Labô Young, natural de Icoaraci. Ele assina o figurino da fase visual com a proposta da utilização de elementos simbólicos para estabelecer uma conexão com temas espirituais e naturais. Para a composição da imagem, o artista desenvolveu um conjunto composto por costeiro, adorno de cabeça e body, todos confeccionados com técnicas de trançado em folhagens.

“A escolha do Labô Young vem exatamente dessa busca: queríamos peças que carregassem a verdade do Pará, do Norte, sem cair em estereótipos nem em referência decorativa. O olhar paraense traz uma relação com material, fibra, matéria-prima, que é diferente de qualquer outra coisa no país. As peças dele usam técnicas e materiais que vêm direto desse repertório, e isso aparece em tela de uma forma que nenhum figurino feito de fora conseguiria entregar. A leitura ‘ancestral e tecnológico’ funciona porque o material orgânico, quando é filmado com câmera digital de alta resolução, ganha uma camada de detalhe que pano sintético nunca alcança. A fibra grossa, a trama irregular e a cor que não é industrial aparecem com muita riqueza. Então o ‘tecnológico’ do figurino não vem de aplicar referência futurista por cima do ancestral, mas de filmar o ancestral com a tecnologia certa. A câmera revela uma complexidade visual da peça que o olho nu nem sempre capta”, explica o produtor executivo Felipe Britto, sócio-fundador da Ginga Pictures.

Responsável pela produção e direção de todos os visuais de “EQUILIBRIVM”, a empresa e Anitta mantêm intimidade criativa para estabelecer todo o desenvolvimento do projeto, principalmente quando ocorreu essa união entre ancestralidade e linguagem pop transmitida pelas telas.

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Nesse ponto, foi necessária uma sensibilidade para que os materiais artesanais, como rendas, crochês e fibras, utilizados nos clipes não fossem apenas peças para "vestir" a Anitta, mas para que fizessem o papel de conexão entre ela e os cenários naturais.

“Tivemos uma regra prática: o figurino tem que dialogar com o cenário, não competir com ele. As rendas, os crochês e as fibras foram escolhidos para conversar diretamente com a vegetação, com a luz e com a textura da terra das locações. Quando o material da roupa tem origem orgânica, se integra ao ambiente em vez de se destacar dele. Isso muda completamente a leitura da imagem, e o limite entre corpo e natureza fica menos marcado. Tem também uma camada de tempo que esses materiais carregam. Renda e crochê são feitos à mão, levam horas. Fibra é colhida, tratada, trançada. Esse tempo de feitura aparece na peça e dialoga com a mensagem do disco, que fala em desacelerar e em valorizar o gesto. Não é uma decisão só estética; é uma escolha conceitual que reforça o que o álbum propõe”, pontua o sócio-fundador.

Nessa linha criativa, o figurino de Labô Young foi fundamental no processo. Com peças realizadas com materiais que remetem ao orgânico, foi um desafio técnico para a produtora filmar essas texturas em movimento, garantindo que o visual transmitisse a sensação de “EQUILIBRIVM” proposta pelo título.

“O desafio técnico de filmar material orgânico em movimento é real, porque essas peças têm comportamento menos previsível que tecido industrial. Fibra natural reage de um jeito ao vento, renda reage de outro, crochê tem peso e queda específicos. Isso exige um trabalho conjunto entre direção, fotografia, coreografia e figurino, pra antecipar como cada peça vai se comportar em cada plano. Na prática, isso significou mais atenção ao vento e à luz na hora da captação e mais comunicação entre os departamentos no set. Em termos de equipamento, exigiu também a escolha certa de lentes e sensor, pra valorizar a textura sem distorcer e capturar a riqueza de cor do material natural sem achatá-la. É um nível de cuidado técnico que talvez não seja visível pro espectador, mas que define a diferença entre um material orgânico bem filmado e um material orgânico que vira só ‘roupa diferente’ em tela”, explica Felipe Britto.

Outro ponto que merece destaque nesse projeto são as parcerias com Luedji Luna, Liniker e Melly. O projeto audiovisual das músicas equilibrou a performance pop da Anitta com essa estética mais contemplativa e espiritualizada.

“O equilíbrio entre performance pop e estética contemplativa foi resolvido tecnicamente, no ritmo de plano e na decupagem. Em momentos de transe, a câmera fica mais parada, os enquadramentos abrem, a luz fica mais densa e o corte é mais lento. Em momentos de potência pop, a edição ganha velocidade, a coreografia toma conta, os planos são mais fechados. Mas a paleta, o figurino e a textura do material atravessam essas duas zonas sem mudar, e é isso que mantém a unidade do projeto. A performance pop da Anitta não foi suavizada pra caber no contemplativo, e o contemplativo não foi acelerado pra caber no pop. As duas linguagens convivem em camadas, e cada artista convidada traz sua própria temperatura. Luedji, Liniker e Melly entram com a presença que cada uma carrega, e a Anitta dialoga com cada uma sem perder o que é dela. O resultado é um filme que respira em ritmos diferentes ao longo dos atos, mas que se sustenta como um todo”, finaliza o produtor executivo.

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