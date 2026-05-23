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Arte Pará 2026 lança edital e inicia inscrições; confira

Artistas visuais poderão participar da mostra competitiva que começou sua trajetória em 1982 e mantém a proposta de valorizar a arte produzida no Pará

Eduardo Rocha
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Arte Pará 2026 será aberto em 5 de novembro, como parte dos 80 anos do Jornal O Liberal (Foto: Wagner Santana / Arquivo O Liberal)

Chegou o primeiro grande momento do Arte Pará 2026 neste semestre. Essa mostra competitiva, promovida pelo Grupo Liberal e coordenada pela Fundação Romulo Maiorana, tem neste domingo (24) o lançamento do edital da 42ª edição do evento cuja trajetória remonta ao começo dos anos 1980. O público – em especial, artistas visuais - pode acessar o edital por meio dos veículos de comunicação e redes sociais do Grupo Liberal, a fim de obter informações sobre a abertura das inscrições dos artistas, a ocorrer nesta segunda-feira (25). No caso, no Portal OLiberal.com; no facebook: oliberal.com e no instagram: @oliberal. CONFIRA O EDITAL AQUI!

Essas inscrições vão resultar na seleção de 25 participantes em nove categorias da exposição. O Arte Pará será aberto no Museu do Estado do Pará (MEP) em 5 de novembro, mês em que o Jornal O Liberal completará 80 anos de história.

O edital traz o detalhamento da mostra, ou seja, o objetivo do evento, a participação dos artistas, categorias e linguagens, inscrições, processo de seleção, resultado, remuneração dos artistas, exposição, responsabilidades dos artistas, direitos autorais e uso de imagem, acessibilidade e democratização do acesso e o cronograma de ações.

A 42ª edição da mostra tem a curadoria a cargo da artista visual Keyla Sobral e reafirma a trajetória do Arte Pará como um dos mais relevantes espaços de difusão, valorização e reflexão sobre a produção artística contemporânea no Brasil, com especial atenção à região amazônica. Ao longo de sua história, o Arte Pará consolidou-se como um importante instrumento de estímulo à criação artística, promovendo o intercâmbio entre artistas, curadores, pesquisadores e público, além de contribuir para o fortalecimento do pensamento crítico e da diversidade de linguagens na arte contemporânea.

“Acreditamos que a retomada do conceito de mostra competitiva, com inscrições de proposições nas mais variadas linguagens, estimulará os artistas a apresentarem seus projetos mais recentes, suas obras inéditas. Isso proporcionará uma mostra com a produção emergente e atualizada do estado do Pará. Esperamos ver um frescor, já que a produção paraense está cada vez mais forte”, afirma Keyla Sobral.

O edital tem por objetivo "selecionar 25 artistas para integrar a exposição da 42ª edição do Salão Arte Pará, incentivando a produção contemporânea, a experimentação de linguagens e a circulação de obras que dialoguem com questões culturais, sociais e ambientais, em especial aquelas relacionadas ao contexto amazônico", como destacado no documento.

Inscrições

De acordo com o Edital, poderão participar do edital artistas visuais, brasileiros natos e naturalizados, desde que maiores de 18 (dezoito) anos na data da inscrição e domiciliados no Estado do Pará. A comprovação de residência no Estado do Pará deverá ser realizada por meio de documentação válida, a ser apresentada conforme orientações do edital.

É permitida a inscrição de grupos e coletivos. O edital prevê que a inscrição dos trabalhos inéditos será realizada mediante envio do projeto proposto, portfólio artístico, acompanhado da documentação exigida, inclusive currículo resumido, para o endereço eletrônico artepara2026@gmail.com. As propostas serão analisadas por um corpo de jurados qualificados, composto por profissionais de reconhecida atuação no campo das artes visuais.

Como é informado no edital, serão aceitas inscrições de trabalhos inéditos nas diversas linguagens das artes visuais contemporâneas, incluindo, mas não se limitando à: pintura; desenho; gravura; performance; escultura; fotografia; instalação; videoarte e arte digital e novas mídias.

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pelo e-mail artepara2026@gmail.com. O período de inscrição se estende de 25 de maio de 2026 a 15 de julho de 2026. A do cumentação obrigatória abrange: projeto artístico inédito com texto conceitual da proposta (até 2.000 caracteres); apresentação visual do projeto com informações técnicas, imagens das obras, desenho no espaço em caso de instalação e performance.

Para obras em videoarte, instalação com vídeo ou registro de performance, faz-se necessário que os vídeos devem ser disponibilizados, na íntegra, em plataformas online, devendo ficar habilitada a opção de “baixar o vídeo” e permanecer disponíveis até o final do processo seletivo. 

São também requeridos como documentação necessária: portfólio contendo até 10 (dez) trabalhos; currículo artístico resumido e comprovante de residência.  De acordo com o edital, a seleção será realizada por uma comissão composta por profissionais de reconhecida atuação no campo das artes visuais. O processo seletivo compreenderá: análise da documentação apresentada; avaliação conceitual e técnica das propostas e definição dos artistas selecionados.

Os critérios de avaliação englobam: originalidade e potência poética da proposta; coerência conceitual; relevância no contexto da arte contemporânea; viabilidade técnica de execução e exposição e qualidade e consistência da produção artística. O resultado da seleção será divulgado até o dia 2 de agosto de 2026, por meio dos canais oficiais do projeto - https://www.instagram.com/arte_para/. 

“Os artistas selecionados farão jus ao recebimento de cachê artístico, a título de remuneração pela participação na 42ª edição do Salão Arte Pará e pela cessão de uso de imagem de suas obras para fins institucionais de divulgação. O valor do cachê será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por artista selecionado”, é comunicado no edital.

Os artistas selecionados poderão concorrer a premiações concedidas por um júri especializado, composto por profissionais de reconhecida atuação no campo das artes e da cultura. Os critérios de avaliação considerarão a qualidade artística, originalidade, relevância conceitual e adequação das obras à proposta curatorial da exposição. O período expositivo do Arte Pará 2026 deverá ocorrer entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

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