Em praia internacional, influenciadora paraense diverte ao lembrar do período 'farofeira' no Pará

A influenciadora paraense Pamela Bellini compartilha diariamente com seus quase 95 mil seguidores a sua rotina morando fora do Brasil. Como ela mesma define em seu perfil, quem chega por lá encontra muito lifestyle, caos e bom humor. E esta semana, direto de viogem por algumas praias no Panamá e Filipinas, ela aproveitou para relembrar as suas origens com muita nostalgia.

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“Eu já fui farofeira, lá em Outeiro. Minha mãe levava uns dois galetos para 30 meninos porque era a gente e mais os vizinhos da rua, que ela levava tudinho. Era uma bagaceira, dois tabletes de refrigerante, enterrado na areia. Entendeu? E agora eu posso estar no país que for, mas eu lembro da paxê da época que eu era farofeira. Aí eu fui uma infância feliz!”, disse em um vídeo que ela apreace comendo

Pamela mudou-se do Brasil após conhecer o atual marido, que é espanhol, pelo Tinder durante a pandemia. Hoje, ela mora em Madrid, na Espanha, onde ele atua como empresário do ramo de hotelaria.