Manu Bahtidão passa por cirurgia íntima e relata recuperação: 'Vai resolver meus problemas'

A cantora Manu Bahtidão revelou que passou por uma cirurgia íntima para reduzir os pequenos lábios vaginais e corrigir uma assimetria na região. O procedimento foi realizado na última terça-feira (19), e a artista compartilhou detalhes da recuperação nas redes sociais.

Segundo Manu, a cirurgia ocorreu de forma rápida e tranquila. “Como é rápido, como é indolor”, comentou a cantora ao relatar a experiência após o procedimento.

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Nos vídeos publicados nas redes sociais, Manu Bahtidão explicou que convivia com incômodos físicos causados pela sensibilidade na região íntima. A artista afirmou que algumas roupas causavam desconforto e que evitava usar peças íntimas com frequência.

“Era um desconforto muito grande para mim. Eu uso pouquíssimo roupas íntimas, porque me incomoda muito”, contou.

De acordo com a médica responsável, inicialmente estava previsto apenas um preenchimento para corrigir a assimetria. No entanto, também havia indicação para realização da ninfoplastia, procedimento cirúrgico utilizado para redução dos pequenos lábios vaginais.

Em nova publicação feita na quarta-feira (20), a cantora atualizou os seguidores sobre o pós-operatório e afirmou que não sentiu dores após a cirurgia. “Eu não dormi essa noite direito porque fiquei com medo de machucar os pontinhos. Mas zero dor”, relatou.

Manu Bahtidão também demonstrou satisfação com o resultado do procedimento e afirmou acreditar que a cirurgia deve melhorar sua qualidade de vida e autoestima.