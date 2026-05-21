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Arte Pará 2026: edital da mostra será lançado neste domingo (24)

Documento vai detalhar o período de inscrição dos artistas, categorias, local de realização do evento e outros quesitos da 42ª edição da mostra promovida pelo Grupo Liberal

Eduardo Rocha
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Arte Pará 2026: mostra valoriza a arte produzida no Pará e chega a 42ª edição (Foto: Wagner Santana / Arquivo O Liberal)

A realização do Arte Pará 2026, mostra competitiva promovida pelo Grupo Liberal, sob a coordenação da Fundação Romulo Maiorana, ganha de vez relevo neste final de semana, com o lançamento do Edital da 42ª edição neste domingo (24), com vistas à abertura das inscrições dos artistas. Essas inscrições visam a seleção de nomes para integrar a exposição a ser aberta em 5 de novembro deste ano, mês em que o Jornal O Liberal completará 80 anos de história. O edital poderá ser acessado por meio dos veículos de comunicação e redes sociais do Grupo Liberal.

O edital vai trazer todo o detalhamento do Arte Pará 2026, ou seja, o objetivo da mostra, a participação dos artistas, categorias e linguagens, inscrições, processo de seleção, resultado, remuneração dos artistas, exposição, responsabilidades dos artistas, direitos autorais e uso de imagem, acessibilidade e democratização do acesso e o cronograma de ações.

Esse edital é aguardado com expectativa por parte de artistas visuais, de vez que o Arte Pará apresenta-se como um espaço que contribui com a exposição e projeção de trabalhos artísticos, sobretudo, de quem se lança no universo das artes. A 42ª edição do evento, com a curadoria  ocorrerá em um momento histórico para o Grupo Liberal em 2026. Trata-se de ano comemorativo da TV Liberal, que acaba de completar 50 anos de protagonismo no telejornalismo da Amazônia em 27 de abril último, e do Jornal O Liberal, a chegar aos 80 anos de funcionamento em 15 de novembro. A TV e o Jornal mantêm uma trajetória histórica atrelada ao Arte Pará como celebração da cultura, das artes produzidas no Pará. 

A iniciativa de criação do Arte Pará se deve ao idealizador e fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana (1922-1986). Em 1982, com a intenção de contribuir com a valorização das artes visuais do Pará, Romulo, ao lado de sua esposa Déa Maiorana (1934-2026), organizou a primeira edição do Arte Pará em Belém. 

A partir de então, essa mostra consolidou-se como um portal de acesso do público às artes visuais do estado. O evento conta, inclusive, com um processo de formação de plateia por meio de ações educativas envolvendo visitas de estudantes ao espaço e outras atividades interativas, mediante parcerias institucionais e da iniciativa privada.

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