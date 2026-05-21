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VÍDEO: Gaby Amarantos lança audiovisual que mistura música de São João com 'rock doido'

Projeto que mistura tecnomelody e estética junina estreia no YouTube nesta quinta-feira (21)

Amanda Martins
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Projeto de Gaby Amarantos estreia às 21h no YouTube e terá música lançada nas plataformas digitais (Reprodução/ Redes sociais)

O clima das festas juninas já começou para a cantora paraense Gaby Amarantos. A artista lança nesta quinta-feira (21), às 21h, no YouTube, o audiovisual “Rock Junino”, novo projeto inspirado no universo do São João. O trabalho amplia a proposta apresentada no álbum “Rock Doido", lançado em 2025 pela artista.

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Ao todo, serão lançadas cinco faixas. O audiovisual foi gravado com a aparelhagem do Carabao ao fundo.

Além da estreia no YouTube, a faixa “Clima de Rodeio” também será lançada nas plataformas digitais no próximo dia 29 de maio. 

Confira as canções já conhecidas pelo público que estão no 'Rock Junino':

  • “Todo Mundo”;
  • “BBBBBB”;
  • “Quadrilha das Bunita”;
  • “Crina Negra”.

 

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