VÍDEO: Gaby Amarantos lança audiovisual que mistura música de São João com 'rock doido'

O clima das festas juninas já começou para a cantora paraense Gaby Amarantos. A artista lança nesta quinta-feira (21), às 21h, no YouTube, o audiovisual “Rock Junino”, novo projeto inspirado no universo do São João. O trabalho amplia a proposta apresentada no álbum “Rock Doido", lançado em 2025 pela artista.

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Ao todo, serão lançadas cinco faixas. O audiovisual foi gravado com a aparelhagem do Carabao ao fundo.

Além da estreia no YouTube, a faixa “Clima de Rodeio” também será lançada nas plataformas digitais no próximo dia 29 de maio.

Confira as canções já conhecidas pelo público que estão no 'Rock Junino':

“Todo Mundo”;

“BBBBBB”;

“Quadrilha das Bunita”;

“Crina Negra”.