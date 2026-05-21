VÍDEO: Gaby Amarantos lança audiovisual que mistura música de São João com 'rock doido'
Projeto que mistura tecnomelody e estética junina estreia no YouTube nesta quinta-feira (21)
O clima das festas juninas já começou para a cantora paraense Gaby Amarantos. A artista lança nesta quinta-feira (21), às 21h, no YouTube, o audiovisual “Rock Junino”, novo projeto inspirado no universo do São João. O trabalho amplia a proposta apresentada no álbum “Rock Doido", lançado em 2025 pela artista.
VEJA MAIS
Ao todo, serão lançadas cinco faixas. O audiovisual foi gravado com a aparelhagem do Carabao ao fundo.
Além da estreia no YouTube, a faixa “Clima de Rodeio” também será lançada nas plataformas digitais no próximo dia 29 de maio.
Confira as canções já conhecidas pelo público que estão no 'Rock Junino':
- “Todo Mundo”;
- “BBBBBB”;
- “Quadrilha das Bunita”;
- “Crina Negra”.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA