Artistas paraenses integram trilha sonora de 'Quem Ama Cuida', nova novela da Globo
Produção reúne sucessos da MPB, pop internacional, sertanejo e música latina
O público que acompanha a nova novela das nove da TV Globo também vai ouvir sons do Pará durante a trama. A trilha sonora oficial de Quem Ama Cuida, que estreou na última segunda-feira (19), reúne duas artistas paraenses entre os nomes selecionados para embalar os capítulos da produção.
A cantora Gaby Amarantos aparece na trilha com a música "Foguinho", enquanto Bruna Magalhães integra a seleção com a faixa "Cuide bem do seu amor", parceria com Vitor Kley lançada no álbum “Bruna Magalhães Canta Paralamas”, de 2025.
A presença de Gaby na novela acontece meses após a artista conquistar o prêmio de Música do Ano no Prêmio Potências 2025, realizado pela Billboard Brasil, em São Paulo, justamente pelo sucesso.
Além dos artistas paraenses, a trilha sonora reúne outros nomes da música nacional e internacional. Entre os destaques estão Marília Mendonça, Gal Costa, Elza Soares, Elis Regina e Maria Bethânia. O repertório também inclui artistas como Simone Mendes, Carol Biazin, Felipe Amorim e o grupo Menos é Mais.
Na seleção internacional, a novela traz músicas de Chappell Roan, Zara Larsson, Rosalía, Bad Bunny e da dupla Ca7riel & Paco Amoroso. A trilha também inclui clássicos de Screamin' Jay Hawkins e Julio Iglesias.
