Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Meghan Markle e Príncipe Harry celebram oito anos de casamento com fotos inéditas de beijos

A Duquesa de Sussex quebrou a habitual discrição nas redes sociais e abriu o álbum de fotos inéditas da cerimônia

O Liberal
fonte

Meghan Markle surpreende a web ao publicar registros inéditos de casamento com Harry (Reprodução)

Nesta terça-feira (19), Meghan Markle e o Príncipe Harry comemoram oito anos de casados. Para festejar as Bodas de Poppy, a Duquesa de Sussex publicou em suas redes sociais um álbum repleto de fotos inéditas e afetuosas da cerimônia, destacando registros espontâneos e românticos do casal trocando beijos.

VEJA MAIS

image Príncipe Harry é processado por instituição de caridade que fundou na África
Documentos online mostram que Harry e seu amigo, Mark Dyer, ex-curador da instituição, estão sendo processados por difamação ou calúnia

image Documentário expõe dificuldades financeiras enfrentadas por Meghan e Harry após saída da realeza
Custos elevados com segurança, hipoteca milionária e fim de contratos com Spotify e Netflix agravam a situação do casal

image "Se a família real não quer reconciliação, depende deles”, afirma Príncipe Harry

"8 anos atrás", escreveu Meghan.

Unida ao Príncipe Harry desde maio de 2018, Meghan mantém uma postura reservada na internet, embora venha exibindo mais da rotina familiar nos últimos tempos. Da união dos dois nasceram Archie Harrison, de 6 anos, e Lilibet, de 4 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Meghan Markle

Príncipe Harry
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FALA

Padre faz retratação pública à família Gil após polêmica em homilia

A medida é fruto de um acordo judicial após declarações ofensivas feitas pelo religioso em julho do ano passado sobre a morte da artista e religiões de matriz africana

19.05.26 9h24

AMOR

Meghan Markle e Príncipe Harry celebram oito anos de casamento com fotos inéditas de beijos

A Duquesa de Sussex quebrou a habitual discrição nas redes sociais e abriu o álbum de fotos inéditas da cerimônia

19.05.26 9h02

POSTAGEM

Bruna Biancardi celebra Neymar na Copa e desabafa sobre pressão: 'Me preocupei com seu psicológico'

A influenciadora destacou a resiliência do companheiro diante dos ataques e garantiu apoio integral da família nesta nova jornada rumo ao torneio

19.05.26 8h51

CULTURA

Escritora paraense lança 'Afetoar', livro inspirado em memórias e tradições familiares

O livro será lançado nesta terça-feira (19), no Sesc Ver-o-Peso

18.05.26 18h19

MAIS LIDAS EM CULTURA

POSTAGEM

Bruna Biancardi celebra Neymar na Copa e desabafa sobre pressão: 'Me preocupei com seu psicológico'

A influenciadora destacou a resiliência do companheiro diante dos ataques e garantiu apoio integral da família nesta nova jornada rumo ao torneio

19.05.26 8h51

FALA

Padre faz retratação pública à família Gil após polêmica em homilia

A medida é fruto de um acordo judicial após declarações ofensivas feitas pelo religioso em julho do ano passado sobre a morte da artista e religiões de matriz africana

19.05.26 9h24

AMOR

Meghan Markle e Príncipe Harry celebram oito anos de casamento com fotos inéditas de beijos

A Duquesa de Sussex quebrou a habitual discrição nas redes sociais e abriu o álbum de fotos inéditas da cerimônia

19.05.26 9h02

CELEBRIDADES

Virginia surge em Dubai após convocação de Vini Jr. e evita comentar sobre ex

Influenciadora compartilhou detalhes da viagem internacional e não citou o atacante da Seleção Brasileira após o término do relacionamento

18.05.26 20h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda