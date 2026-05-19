Meghan Markle e Príncipe Harry celebram oito anos de casamento com fotos inéditas de beijos
A Duquesa de Sussex quebrou a habitual discrição nas redes sociais e abriu o álbum de fotos inéditas da cerimônia
Nesta terça-feira (19), Meghan Markle e o Príncipe Harry comemoram oito anos de casados. Para festejar as Bodas de Poppy, a Duquesa de Sussex publicou em suas redes sociais um álbum repleto de fotos inéditas e afetuosas da cerimônia, destacando registros espontâneos e românticos do casal trocando beijos.
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"8 anos atrás", escreveu Meghan.
Unida ao Príncipe Harry desde maio de 2018, Meghan mantém uma postura reservada na internet, embora venha exibindo mais da rotina familiar nos últimos tempos. Da união dos dois nasceram Archie Harrison, de 6 anos, e Lilibet, de 4 anos.
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