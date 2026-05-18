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Virginia surge em Dubai após convocação de Vini Jr. e evita comentar sobre ex

Influenciadora compartilhou detalhes da viagem internacional e não citou o atacante da Seleção Brasileira após o término do relacionamento

Hannah Franco
fonte

Virginia surge em Dubai após convocação de Vini Jr. e evita comentar sobre ex (Reprodução/Redes sociais e Tarso Sarraf/O Liberal)

Virginia Fonseca reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (18), diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, poucas horas após a convocação de Vini Jr. para a Copa do Mundo de 2026. A influenciadora, no entanto, evitou comentar o nome do ex-namorado ou qualquer assunto relacionado à Seleção Brasileira.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Virginia contou aos seguidores que não conseguiu descansar durante o voo até o destino internacional.

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“Estou aqui jantando e o que acontece? Eu não dormi o voo todo. Dormi acho que umas seis horas”, afirmou. “Aqui já são 2h da manhã, mas eu estou com zero sono. Agora foi bom, viu?”, completou.

O silêncio da influenciadora chamou atenção porque o nome de Vini Jr. esteve entre os mais comentados do dia após o atacante do Real Madrid ser confirmado na lista dos 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender o Brasil no Mundial de 2026. Nos últimos dias, Virginia publicou um stories supostamente assistindo um jogo do Real Madrid e causou alvoroço entre os fãs do casal.

Vini Jr. se pronunciou após término com Virginia

Horas antes da convocação, Vinícius Júnior falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, anunciado na última sexta-feira (15). Em publicação nos stories, o jogador agradeceu pelos momentos vividos ao lado da influenciadora.

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!”, escreveu.

O namoro entre Virginia e Vini Jr. durou cerca de seis meses e foi marcado por grande repercussão nas redes sociais.

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