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Pamela Anderson e Tom Cruise são vistos no mesmo hotel e aumentam rumores de affair

O ator está solteiro desde o fim de seu relacionamento com Ana de Armas, encerrado em 2025

O Liberal
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Segundo o Daily Mail, Tom Cruise teria procurado Pamela Anderson para elogiar sua atuação em projetos recentes (Reprodução/ Redes sociais)

Uma sequência de elogios nos bastidores de Hollywood e vídeos compartilhados nas redes sociais colocou Pamela Anderson e Tom Cruise no centro de rumores sobre um possível romance.

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As especulações aumentaram nos últimos dias depois que os dois foram vistos deixando o mesmo hotel em Nova York, nos Estados Unidos, após o Met Gala.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Pamela aparece saindo do hotel Surrey pouco antes de Cruise deixar o local.

Segundo informações publicadas pelo Daily Mail, a aproximação entre os artistas teria começado por causa da nova fase profissional vivida pela atriz.

Nos últimos anos, Pamela Anderson passou a receber reconhecimento da crítica por trabalhos recentes no cinema e no teatro.

Pamela Anderson recebeu indicação ao Globo de Ouro

Entre os destaques da carreira recente da atriz está o filme “The Last Showgirl”, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Pamela também participou da Broadway ao interpretar Roxie Hart no musical “Chicago”.

De acordo com uma fonte ouvida pelo portal internacional, Tom Cruise procurou a atriz para elogiar sua atuação.

“O filme fez com que as pessoas vissem Pam sob uma perspectiva muito diferente, inclusive Tom. Eles estão em contato desde então”, afirmou a fonte.

Ainda conforme a publicação, Pamela Anderson estaria aberta a viver um novo relacionamento, embora a rotina profissional intensa tenha ocupado grande parte do seu tempo recentemente. A mesma fonte declarou que a atriz 'quer abrir espaço para alguém especial, mas no momento ela não teve um minuto livre'.

Relacionamentos recentes de Pamela Anderson e Tom Cruise

Antes dos rumores envolvendo Tom Cruise, Pamela viveu um breve relacionamento com Liam Neeson, colega de elenco no reboot de “Corra que a Polícia Vem Aí!”.

Durante a divulgação do filme, os dois apareceram juntos em tapetes vermelhos e trocaram carícias em eventos públicos. Meses depois, a atriz confirmou o envolvimento em entrevista à revista People.

“Para quem precisa saber, Liam e eu tivemos um envolvimento romântico por um curto período, mas apenas depois que terminamos as filmagens”, declarou. Tom Cruise, por sua vez, está solteiro desde o fim do relacionamento com Ana de Armas. O namoro, mantido de forma reservada, terminou em 2025 após cerca de nove meses.

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