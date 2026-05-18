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Pagode, churrasco e pôr do sol animam edição especial do “A Barca Apresenta” em Belém

Grupo TMJ – Tamo Junto comanda programação a bordo de catamarã na avenida Bernardo Sayão, reunindo música ao vivo, gastronomia e passeio fluvial

O Liberal
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egundo o grupo, a iniciativa reforça a tendência de valorização de eventos culturais realizados em espaços alternativos da cidade (Felipe Vieira)

Belém recebe, no próximo sábado (23), mais uma edição do projeto “A Barca Apresenta”, que desta vez promove o evento “Pagode & Churrasquinho com #TMJ – Tamo Junto”. A programação une música ao vivo, gastronomia e passeio fluvial em uma experiência marcada pelo clima descontraído e pela paisagem às margens dos rios da capital paraense. A concentração será a partir das 14h, na Marina Regional, localizada na avenida Bernardo Sayão, 3852, com saída do catamarã prevista para as 15h.

Com a proposta de transformar o passeio em um grande encontro entre amigos, o evento aposta na combinação entre samba, pagode e o tradicional churrasquinho servido a bordo. O público poderá aproveitar uma tarde de confraternização ao som de repertórios conhecidos do gênero, enquanto acompanha o pôr do sol em um dos cenários mais característicos de Belém.

Segundo o grupo, a iniciativa reforça a tendência de valorização de eventos culturais realizados em espaços alternativos da cidade, especialmente aqueles que utilizam os rios da Amazônia como parte da experiência. Nos últimos anos, embarcações adaptadas para shows e encontros musicais vêm se consolidando como opção de lazer na capital paraense, aproximando entretenimento, turismo e identidade regional.

Responsável pela trilha sonora da programação, o grupo TMJ – sigla para “Tamo Junto” – tem se destacado no cenário do pagode paraense por suas apresentações marcadas pela interação com o público e pela energia no palco. O repertório reúne sucessos conhecidos do pagode nacional, além de interpretações próprias que ajudam a fortalecer a identidade artística da banda.

Formado por músicos ligados ao samba e à música popular brasileira, o grupo surgiu com a proposta de celebrar amizade, alegria e conexão através da música. A trajetória começou em apresentações menores, realizadas em bares e eventos locais, mas rapidamente o TMJ passou a conquistar espaço em festas temáticas e encontros culturais da capital.

Ao longo dos últimos anos, a banda ampliou sua presença no circuito regional e consolidou uma base de fãs que acompanha suas apresentações em diferentes espaços de Belém e região metropolitana. O estilo leve e festivo do grupo se tornou uma das marcas registradas do projeto, que busca transformar cada show em uma grande roda de samba contemporânea.

A apresentação no “A Barca Apresenta” marca mais um momento importante na trajetória do grupo, que aposta em formatos intimistas e experiências diferenciadas para fortalecer a proximidade com o público. As reservas para o evento podem ser feitas por meio do telefone divulgado pela organização nas redes sociais oficiais da programação.

Serviço: Projeto cultural A Barca apresenta “Pagode & Churrasquinho com #TMJ – Tamo Junto”

Data: sábado (23)

Concentração:  a partir das 14h, com saída prevista para as 15h na Marina Regional, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 3852

Informações sobre ingressos: (91) 99298-3036

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A Barca apresenta

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