4º Festival do Hambúrguer celebra o jeito amazônico de ser em Belém

Pensar a Amazônia e o Brasil conectados com o que ocorre no mundo e, a partir daí, ser criativo o suficiente para elaborar novas linguagens, descobrir sabores e celebrar conquistas com músicas que expressem todo o pertencimento à região. Essa proposta pode ser conferida nos três dias de realização do Festival Dia Mundial do Hambúrguer em Belém, em sua quarta edição. O evento, com atrativos da gastronomia, cultura amazônica, empreendedorismo e ainda música ao vivo de artistas paraenses, ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 deste mês, no Shopping Bosque Grão Pará.

O festival é considerado um dos maiores eventos desse tipo no campo da gastronomia e vai ter lugar no estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará, com uma programação gratuita. Serão 20 hamburguerias da região metropolitana em funcionamento e mais a apresentação de talentos locais em estilos musicais diversos.

Para começar a festa, no primeiro dia do festival na sexta-feira (22), a Royal Band sobe ao palco às 21h. Já no sábado (23), os shows começam ao meio-dia com a cantora Mariza Black. A música vai prosseguir, contando a partir das 17h com o grupo Nosso Tom. Para encerrar essa segunda noite do evento, a partir das 21h, o público assistirá ao show de GeoRocks.

Sem perder o pique, no domingo (24), será a vez de se acompanhar a apresentação de Marina e os Leones às 12h. No final da tarde, às 17h, o grupo ReggaeTown vai comandar a festa. Quem vai fechar a programação musical do evento é Aline Alves, a partir das 21h.

Sabores

O Festival Dia Mundial do Hambúrguer foi idealizado pelo Studio Pub e tem a atuação da Samel Produções. Na edição de 2026, o festival amplia sua proposta de experiência imersiva, combinando sabores amazônicos, sustentabilidade, economia criativa e entretenimento para toda a família.

Na edição de 2025, o festival reuniu mais de 30 mil pessoas. A estimativa para este ano é de envolver 50 mil pessoas em três dias de evento.

Uma das atrações do evento é a competição gastronômica que elegerá o “Melhor Hambúrguer do Festival”. A programação contempla pessoas de todas as idades.

Outro destaque desta edição é a semana de mentoria gratuita destinada aos empreendedores participantes, fortalecendo o desenvolvimento profissional das hamburguerias locais e incentivando práticas criativas e sustentáveis.

Apresentado pela Fundação Tancredo Neves, por meio da Lei Semear do Governo do Estado do Pará, e com patrocínio da Norte Refrigeração e Coca-Cola, o Festival Dia Mundial do Hambúrguer reforça sua missão de incentivar a cultura alimentar amazônica e fomentar novos negócios no setor gastronômico.

As hamburguerias participantes do evento apresentarão receitas inéditas e exclusivas para o festival, utilizando ingredientes regionais da Amazônia. Uma comissão de chefs, críticos gastronômicos e representantes da cultura alimentar local avaliará os pratos. O evento contará com espaço kids, espaço pet e ativações voltadas ao público visitante.

Confira a programação musical por dia de evento:

Sexta-feira – 22 de maio

21h – Royal Band

Sábado – 23 de maio

12h – Mariza Black

17h – Nosso Tom

21h – GeoRocks

Domingo – 24 de maio

12h – Marina e os Leones

17h – ReggaeTown

21h – Aline Alves

Serviço

Festival Dia Mundial do Hambúrguer 2026

Datas: 22, 23 e 24 de maio

Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará – Belém (PA)

Horários:

Sexta-feira: 17h às 22h

Sábado e domingo: 11h às 22h

Entrada gratuita

Classificação: Livre

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