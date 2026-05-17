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Nosso Tom anima público no projeto ‘Donas da Rua’, em Belém

A iniciativa, que teve início há cinco anos por meio de rodas de samba gratuitas em feiras e espaços públicos da capital, promoveu um evento de maior escala na Praça do Carmo

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra o grupo Nosso Tom na primeira edição do projeto cultural "Donas da Rua", realizada na Praça do Carmo, em Belém. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O grupo Nosso Tom animou a Praça do Carmo, na tarde deste domingo (17/5), na primeira edição do projeto cultural "Donas da Rua", em Belém. A iniciativa, que teve início há cinco anos por meio de rodas de samba gratuitas em feiras e espaços públicos da capital, promoveu um evento de maior escala no centro histórico na Cidade das Mangueiras. Mesmo antes do Nosso Tom subir ao palco, a festa já estava sendo feita no local desde as 10h.

Nosso Tom Praça do Carmo

Administrado pelas ambulantes Adriana Nunes, Selma Sousa, Regina Nascimento e Adriely Brito, o intuito do “Donas da Rua” é estabelecer um ambiente de trabalho para o público feminino, visando à geração de renda e ao fortalecimento da autonomia das mulheres. Além do foco no empreendedorismo e na valorização profissional, o evento busca contribuir para a revitalização da Praça do Carmo e arredores.

Além do Nosso Tom, o Pagode das Meninas, banda composta exclusivamente por mulheres, marcou presença no evento e divertiu a multidão, além também do Papo de Segunda e DJ Jon Jon.

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