Ela é do povo! Pabllo Vittar desce do palco e canta com fãs durante show em Belém

Ela é do povo! Pabllo Vittar fez a Praça Waldemar Henrique vibrar ao descer do palco para cantar coladinha no público durante o show realizado na noite desta quinta-feira (16), em Belém. A cena, que virou um dos momentos mais comentados da apresentação, aconteceu enquanto ela interpretava “Amor de Que”, cercada por fãs na grade.

O momento em que a cantora ficou junto da plateia viralizou nas redes sociais. No perfil da artista, os fãs que acompanharam o show comentaram o momento. "Diva acessível", disse um fã. "Quem entregou foi ela", disse outro internauta. Alguns tiveram a sorte de tocar na cantora. "Peguei na lace dela", comentou um rapaz.

O show integrou a turnê “10 Anos de Carreira”. A Semana S do Comércio, iniciativa nacional promovida pelo Sistema Comércio, reuniu milhares de pessoas em dois dias de programação cultural gratuita na capital paraense.

Ao longo da apresentação, Vittar entregou sucessos como “Bandida”, “Open Bar”, “Ai Ai Ai Mega Príncipe” e “Rajadão”. Centenas de fãs lotaram a praça, muitos deles, inclusive, vindos de outros municípios do Pará.