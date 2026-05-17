Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Andressa Urach detona Vini Jr após fim do namoro com Virginia: 'Ninguém merece ser traído'

Influenciadora comentou o fim do namoro entre Virginia Fonseca e Vinicius Júnior, disse que aconselhou a empresária a rastrear o jogador e falou sobre fidelidade

Hannah Franco
fonte

Andressa Urach critica Vini Jr após separação de Virginia Fonseca (Reprodução/Redes sociais)

Andressa Urach usou as redes sociais na última sexta-feira (15) para comentar o término do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. A influenciadora e criadora de conteúdo adulto publicou uma série de mensagens em que criticou supostas atitudes do jogador e saiu em defesa da empresária.

Em um dos vídeos, Andressa afirmou que já havia aconselhado Virginia a monitorar a localização do atleta. “Falei para a Virgínia colocar localização nele. Depois eu sou a louca. Não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Quem acredita em Jesus deveria ler a Palavra”, declarou.

VEJA MAIS

image Quem é Day Magalhães? Conheça a modelo apontada como pivô da separação de Virginia e Vini Jr.
A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim de relacionamento com o jogador nesta sexta-feira (15)

image Após término, Virginia Fonseca é apagada de mural da Copa ao lado de Vini Jr
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista Diego Miranda retirando a imagem da influenciadora de um painel em Pouso Alegre (MG)

Na sequência, ela reforçou seu posicionamento sobre fidelidade nos relacionamentos. “Na vida, ou você tem palavra ou não tem. Tem quem queira crentes, tem quem queira put... Na vida, são escolhas. Melhor a verdade que liberta do que a mentira que aprisiona”, afirmou.

Andressa também disse que Virginia não merecia passar por uma suposta traição e fez um recado direto. “Ninguém merece ser traído, ninguém. Quem quer ser solteiro, seja livre. Mas não case para manter aparência de homem de Deus para a sociedade. Se é para ser infiel, então fique sozinho”, declarou.

Recentemente, a influenciadora já havia repercutido nas redes ao afirmar que Virginia seria sua “versão conservadora”. “É muita hipocrisia você não concordar comigo que a Virginia é a nova Andressa Urach, versão um pouco mais conservadora”, disse.

Virginia anunciou fim do namoro com Vini Jr

Virginia Fonseca confirmou o término com Vinicius Jr por meio dos stories do Instagram. Em uma foto em preto e branco ao lado do jogador, ela afirmou que decidiu encerrar o relacionamento por entender que algumas coisas são “inegociáveis”.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida”, escreveu.

O namoro entre a influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira durou cerca de seis meses e vinha sendo alvo de especulações nos últimos dias, após fãs perceberem um possível afastamento do casal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

andressa urach

virginia fonseca

vini jr
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESTREIA

Liderado por ambulantes, projeto ‘Donas da Rua’ promove evento de valorização feminina em Belém

A Praça do Carmo recebe a primeira edição do evento gratuito que celebrada espaço de trabalho seguro e valorização da autonomia feminina 

17.05.26 8h00

LUZ NA EDUCAÇÃO

Festival LED recebe projeto paraense inspirado em lendas amazônicas e acessibilidade

Marceli Hugo Pacheco foi finalista na categoria “Estudante” com o projeto “Trilhando na Amazônia”

16.05.26 18h11

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

15.05.26 8h00

SHOWS

Carol Biazin traz turnê acústica a Belém focada na simplicidade instrumental e na troca com os fãs

Em entrevista, a artista detalha a expectativa para os shows em Belém e destaca a importância do ambiente teatral para potencializar a escuta e as emoções de seu repertório

14.05.26 12h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Museu de Arte de Belém agoniza com falta de gestão transparente no centro histórico

Denúncia revela que esse espaço não figura como um museu e suas competências no organograma da Secult

17.05.26 8h00

ENTREGOU!

Ela é do povo! Pabllo Vittar desce do palco e canta com fãs durante show em Belém

A cena, que virou um dos momentos mais comentados da apresentação, aconteceu enquanto ela interpretava “Amor de Que”, cercada por fãs na grade

17.05.26 11h25

POLÊMICA

Andressa Urach detona Vini Jr após fim do namoro com Virginia: 'Ninguém merece ser traído'

Influenciadora comentou o fim do namoro entre Virginia Fonseca e Vinicius Júnior, disse que aconselhou a empresária a rastrear o jogador e falou sobre fidelidade

17.05.26 18h08

11 anos de namoro

Sérgio Malheiros diz por que não casou com Sophia Abrahão

O ator destacou que, por questões burocráticas, o casal tem a intenção de oficializar a união, mas sem fazer uma grande festa

17.05.26 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda