Andressa Urach detona Vini Jr após fim do namoro com Virginia: 'Ninguém merece ser traído'

Andressa Urach usou as redes sociais na última sexta-feira (15) para comentar o término do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. A influenciadora e criadora de conteúdo adulto publicou uma série de mensagens em que criticou supostas atitudes do jogador e saiu em defesa da empresária.

Em um dos vídeos, Andressa afirmou que já havia aconselhado Virginia a monitorar a localização do atleta. “Falei para a Virgínia colocar localização nele. Depois eu sou a louca. Não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Quem acredita em Jesus deveria ler a Palavra”, declarou.

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Na sequência, ela reforçou seu posicionamento sobre fidelidade nos relacionamentos. “Na vida, ou você tem palavra ou não tem. Tem quem queira crentes, tem quem queira put... Na vida, são escolhas. Melhor a verdade que liberta do que a mentira que aprisiona”, afirmou.

Andressa também disse que Virginia não merecia passar por uma suposta traição e fez um recado direto. “Ninguém merece ser traído, ninguém. Quem quer ser solteiro, seja livre. Mas não case para manter aparência de homem de Deus para a sociedade. Se é para ser infiel, então fique sozinho”, declarou.

Recentemente, a influenciadora já havia repercutido nas redes ao afirmar que Virginia seria sua “versão conservadora”. “É muita hipocrisia você não concordar comigo que a Virginia é a nova Andressa Urach, versão um pouco mais conservadora”, disse.

Virginia anunciou fim do namoro com Vini Jr

Virginia Fonseca confirmou o término com Vinicius Jr por meio dos stories do Instagram. Em uma foto em preto e branco ao lado do jogador, ela afirmou que decidiu encerrar o relacionamento por entender que algumas coisas são “inegociáveis”.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida”, escreveu.

O namoro entre a influenciadora e o atacante da Seleção Brasileira durou cerca de seis meses e vinha sendo alvo de especulações nos últimos dias, após fãs perceberem um possível afastamento do casal.