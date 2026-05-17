Após término, Virginia Fonseca é apagada de mural da Copa ao lado de Vini Jr

Virginia Fonseca foi retirada de um mural temático da Copa do Mundo em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, após anunciar o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr. A alteração foi registrada em vídeos publicados nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

A pintura fazia parte da decoração organizada por moradores da cidade para entrar no clima do Mundial de 2026. Em uma das artes, Virginia aparecia ao lado do atacante da Seleção Brasileira, mas acabou sendo apagada pelo artista plástico Diego Miranda, responsável pela obra.

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Nas imagens, Diego explica a decisão enquanto remove a influenciadora do painel. “Vamos apagar porque o Vini separou dela. Eles não são mais um casal, vamos apagar”, afirmou. Em outro trecho, ele brinca: “Alô, Virginia. Tchau, tchau. Vamos deixar só o Vini. Vai Brasil. Sem Virginia, vai lá Vini, é gol”.

Virginia anunciou término com Vini Jr nas redes sociais

Virginia Fonseca comunicou o fim do namoro na manhã da última sexta-feira (15), por meio de uma publicação em suas redes sociais. Sem detalhar o motivo da separação, a influenciadora afirmou apenas que aprendeu a não “negociar o inegociável”.

O anúncio aconteceu poucas horas depois de Virginia acompanhar uma partida de Vini Jr pelo Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha.

Após a separação, surgiram especulações de que o relacionamento teria chegado ao fim depois de um desentendimento envolvendo brasileiras que estariam viajando pela Europa. A equipe de Vinicius Júnior negou qualquer irregularidade e informou que as jovens viajavam na companhia de amigos do jogador e do zagueiro Éder Militão.