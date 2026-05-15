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Virginia confirma término com Vini Jr a três dias da convocação da seleção: 'Me permiti viver'

No comunicado, a empresária afirmou que viveu o relacionamento de forma intensa e sem reservas

Gabrielle Borges
fonte

Segundo ela, a decisão marca o encerramento de um ciclo, mas sem arrependimentos. (Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou nesta sexta-feira (15) o fim de seu relacionamento com o jogador  Vini Jr. A revelação foi feita por meio das redes sociais, enquanto Virginia cumpre agenda em Madri, na Espanha.

No comunicado, a empresária afirmou que viveu o relacionamento de forma intensa e sem reservas, destacando que se entregou à experiência com maturidade e respeito. Segundo ela, a decisão marca o encerramento de um ciclo, mas sem arrependimentos.

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“Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira”, escreveu.

Virginia também ressaltou que pretende continuar aberta a novas experiências pessoais, reforçando que sempre priorizou o respeito dentro de qualquer relação. O anúncio acontece poucos dias antes da próxima convocação da Seleção Brasileira, da qual Vinícius Júnior deve fazer parte e em meio há rumores de crise entre o casal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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