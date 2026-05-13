Não superou? Novo affair de Zé Felipe é conhecida como 'sósia de Virginia'; veja imagens da musa!

A dentista e influenciadora digital Sol de Andrade está sendo apontada como o novo affair do cantor Zé Felipe, que está solteiro desde o fim de seu relacionamento com a cantora Ana Castela, anunciado em dezembro de 2025. Os boatos e as especulações sobre a suposta união iniciaram quando diversos portais de notícia informaram que os dois foram vistos juntos em um hotel de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Em entrevista à revista Quem, Sol confirmou que se encontrou com o artista no local, mas decidiu não explicar o motivo que a levou ir até o hotel e nem deu mais detalhes sobre o assunto. "Confirmo!", disse apenas ao ser questionada pela presença na localidade. Além de evitar contar mais particularidades desse dia, a influenciadora também não revelou se houveram outros encontros e se mantém contato com Zé Felipe.

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Sol de Andrade está sendo apontada como "sósia de Virginia"

Com a repercussão do possível novo affair de Zé Felipe, muitas pessoas começaram a apontar Sol de Andrade como "sósia de Virginia Fonseca", a ex do cantor, devido às suas características serem parecidas com os da influencer digital. Entre as semelhanças encontradas entre as duas, os usuários apontaram traços no rosto, no cabelo loiro e até no estilo das fotos adotado por Virginia em seu perfil do Instagram.

Relacionamentos de Zé Felipe

Desde que Zé Felipe anunciou o fim de seu casamento com Virginia Fonseca em maio de 2025, o cantor passou por algumas polêmicas em sua vida amorosa, isso porque, pouco tempo depois do fim da relação, ele chegou a engatar namoro com Ana Castela. No entanto, a relação entre eles durou pouco tempo e terminou em dezembro, devido ao excesso de exposição a que os artistas estavam vivendo no final de 2025.

Embora eles tivessem anunciado que o término havia sido de forma amigável, o cantor anunciou que a cantora Ana Castela lhe bloqueou nas redes sociais. O momento ocorreu quando a produção de um show de Zé Felipe esqueceu de colocar o vídeo de Ana no telão enquanto ele cantava uma música feita em parceira com ela. "Tinha que deixar pelo menos o clipe tocando. Para ver a Ana, já que ela bloqueou eu (sic) em tudo", revelou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)