Zé Felipe sai em defesa de Virginia após crítica de Luana Piovani

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para demonstrar apoio à ex-mulher, Virginia Fonseca, após uma crítica feita pela atriz Luana Piovani ganhar repercussão. O posicionamento do artista ocorreu depois que a influenciadora apareceu abalada ao comentar o caso.

Virginia reagiu a uma publicação de Luana, que, ao comentar sobre a divulgação de jogos online, disse: “A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado.”

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Diante da repercussão, Zé Felipe, pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, compartilhou o desabafo da ex-esposa e se posicionou publicamente.

“Não dá. Estou com você”, escreveu o cantor ao repostar o conteúdo.

Após a declaração da atriz, Virginia utilizou as redes sociais para expressar revolta com o teor do comentário, principalmente pela menção aos filhos.

“Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora, dos meus filhos? Chega, cansei”, escreveu.

Em seguida, ela publicou um vídeo em que aparece chorando ao relatar o episódio. “Eu fico indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas”, disse.

Essa não é a primeira vez que Luana Piovani critica Virginia Fonseca. A atriz já havia se manifestado anteriormente sobre a divulgação de casas de apostas pela influenciadora, além de comentar sua exposição nas redes sociais e participação no Carnaval como rainha de escola de samba.

O episódio mais recente ocorreu após Luana compartilhar o relato de uma internauta sobre prejuízos causados por apostas on-line, associando o tema à atuação de Virginia.