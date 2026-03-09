Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Faz mal fumar maconha perto dos filhos, como Luana Piovani? Especialistas explicam impactos

Atriz admitiu uso da substância em casa; especialistas analisam como o comportamento dos pais molda o desenvolvimento de crianças e adolescentes

Jennifer Feitosa
fonte

Luana Piovani (Instagram @luapio)

Luana Piovani confessou fumar maconha perto dos filhos, gerando debate na internet. A declaração da atriz levanta questões sobre o quanto o comportamento dos pais pode impactar nas fases de crescimento das crianças e adolescentes.

A atriz retomou um assunto sobre os limites aparentes dentro de um lar. Os pais afetam diretamente a criação de suas crianças e adolescentes, segundo a declaração nas redes sociais. Especialistas destacam a necessidade de cautela sobre o tema. Este período é crucial para a inclusão de valores, referências, comportamentos e padrões durante a infância e a adolescência.

A influência dos pais no desenvolvimento infantil

A psicóloga Mariane Pires Marchetti ressaltou, em conversa para a coluna de Fábia Oliveira, que as crianças aprendem ao observar. Logo, o comportamento de um adulto afetará diretamente seu desenvolvimento, principalmente no âmbito familiar.

“Do ponto de vista psicológico, é importante considerar que crianças e adolescentes aprendem muito por observação do comportamento dos adultos, especialmente dos pais ou responsáveis. O que acontece dentro de casa tende a se tornar uma referência de normalidade para eles”, confirmou a especialista.

A especialista explica que a visão cotidiana da utilização de substâncias terá um tipo de influência para os filhos ao longo do crescimento.

“Quando um adulto fuma maconha na frente dos filhos, isso pode normalizar o uso da substância. Isso faz com que a criança ou o adolescente cresça com uma percepção de menor risco em relação ao consumo”, informou antes de finalizar.

“Isso não significa que necessariamente ela fará uso no futuro, porque muitos outros fatores influenciam esse comportamento, mas a exposição pode sim ter impacto na forma como a substância é percebida”, explicou.

Consciência e limites na criação dos filhos

O convívio familiar é a base fundamental da formação e crescimento da criança no lar. É também o lugar onde é necessária a construção de limites, ressalta a psiquiatra Jessica Martani.

Outros fatores afetam o comportamento e as decisões ao longo da vida, sendo influenciados por muitas referências familiares, segundo os especialistas.

A consciência das atitudes dos pais em relação aos filhos torna-se fundamental. A especialista destaca que o diálogo e os exemplos de educação dentro de casa garantem um desenvolvimento saudável.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
