Luana Piovani se irrita com paparazzo em shopping e dispara: 'É muita cafonice'

Luana Piovani veio a público em seus stories comentar uma situação que a desagradou. Na última terça-feira, 20, a atriz esteve em um shopping, quando flagrou um paparazzo. Irritada com o acontecido, criticou a ação e descreveu-a como cafona.

Bastante incomodada com a atitude do profissional, Piovani disse inicialmente: "O Rio de Janeiro tem umas coisas muito cafonas. Estou saindo do shopping e você sabe o que renasceu aqui? A desgraça do paparazzo. Só escutei um cleck clek. Estava ali amarradona olhando as Havaianinhas, que a gente ama Havaiana, e tá o filho da p*** fazendo foto minha."

"Cara, não é possível. Tem sete anos que eu saí do Brasil e esses caras ainda dão esse tipo de notícia: Luana Piovani é vista saindo do cabeleireiro. Ah, puta que p****! O mundo está acabando aqui, Rio de Janeiro, tudo!", desabafou.

Em seguida, a atriz teceu críticas à situação atual do mundo e relatou não entender o motivo de tanto interesse em sua vida pessoal: "Tenho visto tanta coisa que o Brasil precisa resolver. Tem Congresso, aquela desgraça, esses extrema-direita só no fake news, é pastor comendo criancinha a torto e a direito. E aí o cara vem atrás de mim para falar que eu saí do shopping porque eu fui ao cabeleireiro. Não dá, né, gente? É muita cafonice".

Ao fim de sua postagem, Piovani ainda mandou um recado sobre o que acha da profissão: "Tem que falar para o paparazzo vender bolo no ponto de ônibus ou, então, trabalhar de flanelinha, porque se tem uma coisa que não dá respeito é você ser fofoqueiro ou paparazzo. Vai fotografar na praça, chama a família, oferece esse tipo de fotografia, registros, retratos".