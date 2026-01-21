Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Luana Piovani se irrita com paparazzo em shopping e dispara: 'É muita cafonice'

A atriz teceu críticas à situação atual do mundo e relatou não entender o motivo de tanto interesse em sua vida pessoal

Estadão Conteúdo
fonte

Luana Piovani (Instagram @luapio)

Luana Piovani veio a público em seus stories comentar uma situação que a desagradou. Na última terça-feira, 20, a atriz esteve em um shopping, quando flagrou um paparazzo. Irritada com o acontecido, criticou a ação e descreveu-a como cafona.

Bastante incomodada com a atitude do profissional, Piovani disse inicialmente: "O Rio de Janeiro tem umas coisas muito cafonas. Estou saindo do shopping e você sabe o que renasceu aqui? A desgraça do paparazzo. Só escutei um cleck clek. Estava ali amarradona olhando as Havaianinhas, que a gente ama Havaiana, e tá o filho da p*** fazendo foto minha."

"Cara, não é possível. Tem sete anos que eu saí do Brasil e esses caras ainda dão esse tipo de notícia: Luana Piovani é vista saindo do cabeleireiro. Ah, puta que p****! O mundo está acabando aqui, Rio de Janeiro, tudo!", desabafou.

Em seguida, a atriz teceu críticas à situação atual do mundo e relatou não entender o motivo de tanto interesse em sua vida pessoal: "Tenho visto tanta coisa que o Brasil precisa resolver. Tem Congresso, aquela desgraça, esses extrema-direita só no fake news, é pastor comendo criancinha a torto e a direito. E aí o cara vem atrás de mim para falar que eu saí do shopping porque eu fui ao cabeleireiro. Não dá, né, gente? É muita cafonice".

Ao fim de sua postagem, Piovani ainda mandou um recado sobre o que acha da profissão: "Tem que falar para o paparazzo vender bolo no ponto de ônibus ou, então, trabalhar de flanelinha, porque se tem uma coisa que não dá respeito é você ser fofoqueiro ou paparazzo. Vai fotografar na praça, chama a família, oferece esse tipo de fotografia, registros, retratos".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Luana Piovani

paparazzo

shopping
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

BBB 26

Aline Campos é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26

Participante recebeu 61% dos votos do público e deixou o programa na terça-feira (20)

20.01.26 23h53

BIG BROTHER BRASIL

Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda

O detalhe veio logo após o caso de importunação sexual cometido pelo ex-participante Pedro no programa

21.01.26 10h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda