Luana Piovani sobre anúncio de pré-candidatura de Dado Dolabella: 'País da piada pronta'

Nesta terça-feira, 3, Dado Dolabella foi anunciado como pré-candidato no perfil do político Washington Reis, presidente estadual do MDB do Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

A atriz Luana Piovani não poupou palavras ao se manifestar sobre a pré-candidatura de seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella, a deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro. Ao ser questionada por seus seguidores nesta quarta-feira, 4, sobre o ocorrido, Piovani revelou "não esperar nada do Brasil".

"Esperar é um verbo que a gente tem que tomar cuidado. A palavra 'esperança' vem do verbo 'esperar', mas quando a gente pensa em 'esperança', a gente não pode pensar só nesse sufixo 'esperar'. Esperar... quem sabe faz a hora, não espera acontecer", afirmou, citando a canção de Geraldo Vandré em seu perfil no Instagram.

"O que eu espero do Brasil? Nada. O que eu acho é que a gente tem que fazer o nosso. Para começar, votar nos políticos certos, porque a gente tem o governo que a gente escolhe. Tem que aprender a votar. Esse aborto da natureza é candidato? É só não votar nele", justificou a atriz.

Nesta terça-feira, 3, Dado Dolabella foi anunciado como pré-candidato no perfil do político Washington Reis, presidente estadual do MDB do Rio de Janeiro. O anúncio, no entanto, foi excluído menos de um dia depois de sua postagem. Nesta quarta-feira, 4, Dado Dolabella publicou um vídeo em que fala sobre sua candidatura. Na postagem, ele ainda declarou apoio ao Senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial de 2026.

"Gente, País da piada pronta, né?", respondeu Luana Piovani ao ser questionada mais uma vez sobre a candidatura de seu ex-namorado. "Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tenha um processo criminal em andamento, um ex-presidiário, todas essas coisas. Mas, no Brasil, tudo pode", finalizou.

Em 2025, Dolabella foi acusado de agressão por sua ex-namorada, a influenciadora Marcela Tomaszewski. O ator, que nega as acusações, tem um histórico conhecido de violência e problemas com a lei. Em 2008, o cantor foi denunciado por Luana Piovani após agredi-la durante uma briga. Mais recentemente, o cantor agrediu o cantor Luan Pereira durante a confraternização da Dança dos Famosos após uma crise de ciúmes pela ex-namorada, Wanessa Camargo.

