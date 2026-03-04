Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A assessoria da cantora paraense Dona Onete divulgou atualização sobre o estado de saúde da artista, internada desde a última sexta-feira (27) para tratar uma infecção urinária, em um hospital particular de Belém.

De acordo com a nota publicada nas redes sociais, a Rainha do carimbó chamegado permanece estável, segue em tratamento e 'apresenta uma boa evolução no quadro clínico'.

O comunicado informa ainda que ela está sendo acompanhada pelo corpo clínico da unidade de saúde.

“Agradecemos profundamente por todas as mensagens de carinho, orações e energias positivas que têm chegado de tantos lugares. Esse apoio tem sido muito importante neste momento”, diz o texto.

A equipe informou que novas atualizações serão divulgadas oportunamente.