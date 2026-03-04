Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno
Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite
Na manhã desta quarta-feira (4), os brothers do BBB 26 são chamados para a sala e recebem o aviso de que Juliano Floss é convocado para um desafio: "Atenção, Juliano. Você foi selecionado para um desafio. Vá até a despensa, vista o macacão, coloque as luvas, os óculos e siga o dummy. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho. Faça isso imediatamente.".
O dançarino coloca o macacão amarelo e os acessórios na despensa e segue para o Quarto Secreto. Ao tirar a venda, Floss fica surpreso ao reencontrar Breno. O dançarino grita, cai no choro e abraça o biólogo. "O Paredão Falso era o meu!", avisa Breno.
"É sério? Mentira", questiona Juliano enquanto chora. "Pediram pra eu escolher alguém pra vir pra cá, e eu escolhi tu", explica Breno. "Estou muito feliz, você não tem noção", continua o biólogo.
Na sala, Chaiany e outros brothers especulam: "Não é coisa boa".
Breno e Juliano Floss retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite. "Durante o nosso programa ao vivo, os dois voltam para a casa. Eu estou ansioso para ver a reação do pessoal", anunciou Tadeu Schmidt.
