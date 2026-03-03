BBB 26: Ed Gama chama Jonas Sulzbach de 'quinta série' e viraliza

Durante uma ação de um patrocinador do Big Brother Brasil 26 na manhã desta terça-feira, 3, o comediante e apresentador Ed Gama se referiu ao veterano Jonas Sulzbach como "quinta série", apelido dado ao participante por sua rival Ana Paula Renault.

O momento gerou risadas dentro da casa mais vigiada do Brasil, em especial de Ana Paula e Milena, mas se tornou o centro de um acalorado debate nas redes sociais dos fãs de reality show. Para uma parte deles, o apresentador errou ao usar de forma espontânea uma provocação da veterana contra seus rivais, demonstrando um suposto favoritismo à jogadora.

Semanas atrás, a paraense Marciele tentou criar uma crítica ao termo, já que, segundo ela, a terminologia ofenderia as pessoas que não tiveram acesso à escola e não estudaram além da 5ª série. A busca de pauta, no entanto, foi considerada e não foi adiante, afinal é sabido que o termo se refere a brincadeiras infantis e clichês e em nada tem a ver com escolaridade.

O apelido "quinta série" surgiu ainda nas primeiras semanas do programa, conforme Ana Paula e Jonas passaram a se estranhar na casa. Para falar que o veterano era infantil, a ex-BBB passou a chamá-lo pelo apelido. Essa tem sido uma constante da veterana, que já distribuiu apelidos como "Coordenadora de Resort", "Humberto" e "Uni-duni-tê" para seus rivais.

Nas redes sociais de Ana Paula, a fala de Ed Gama foi celebrada. "Ela fez história!", escreveu o perfil oficial da veterana no X. "Amo que todos os apelidos que ele está usando nos participantes saíram dela", comemorou uma usuária. Para os fãs da ex-BBB, o ocorrido só mostra que a veterana é a protagonista da atual edição.

Paredão falso 'flopou'?

O movimento vem na esteira de uma mudança para lá de polêmica no Paredão Falso. No programa ao vivo desta segunda-feira, 2, a Globo anunciou uma nova regra à dinâmica - o participante mais votado pelo público para deixar a casa poderá escolher outro brother ou sister para acompanhá-lo no espaço reservado.

A alteração provocou reação imediata nas redes sociais. Parte do público apontou que a mudança não havia sido mencionada quando o Paredão falso foi anunciado e questionou o impacto da decisão no andamento do jogo. Internautas também levantaram suspeitas de favorecimento a participantes específicos, incluindo Ana Paula.