Quentin Tarantino morreu em ataque a Israel? Entenda rumor

Boato nas redes sociais afirmou que diretor teria sido atingido por míssil; informação foi desmentida por sites internacionais

Hannah Franco
fonte

Quentin Tarantino morreu em ataque a Israel? Entenda rumor (Instagram/Cine Sesc SP)

O nome de Quentin Tarantino esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira (2) após a circulação de um boato que afirmava que o diretor teria morrido em um ataque contra Israel. A informação, no entanto, é falsa. As publicações alegavam que o cineasta teria sido atingido durante um suposto ataque iraniano em território israelense, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

O portal americano TMZ informou que uma fonte próxima ao diretor afirmou que ele está “vivo e bem”, assim como sua família. Antes, o site Deadline já havia classificado a notícia como falsa. Além das mensagens sobre o suposto ataque, passaram a circular imagens geradas por inteligência artificial que mostrariam Tarantino em um bunker em Israel. As fotos também são falsas.

Contexto de conflito alimentou especulação

O boato surgiu em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. Nos últimos dias, Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra o Irã, que respondeu com o lançamento de mísseis contra bases israelenses e americanas. O cenário de conflito contribuiu para a disseminação da informação infundada. Tarantino divide seu tempo entre Tel Aviv, em Israel, e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ele é casado com a atriz e cantora israelense Daniella Pick, com quem tem dois filhos. Diretor de filmes como “Pulp Fiction” e “Bastardos Inglórios”, Tarantino já declarou em entrevistas que aprecia viver em Israel, apesar das tensões na região. Até o momento, não há qualquer confirmação de incidente envolvendo o cineasta, e os relatos sobre sua morte não procedem.

