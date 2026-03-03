Capa Jornal Amazônia
Música regional e oficinas marcam a segunda edição do Festival Feira Viva em Belém

O evento gratuito no Centur reúne feira criativa regional e gastronomia sem origem animal com o objetivo de fortalecer modos de produção harmônicos com o território paraense

Petra Marron é uma das idealizadoras do evento (Divulgação)

O Festival Feira Viva realiza sua segunda edição nos dias 7 e 8 de março de 2026, com atividades programadas entre 9h e 19h nas dependências do Centur, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, em Belém. O projeto tem como meta central o agrupamento de indivíduos, empresas e marcas em torno de métodos de vida, produção e consumo fundamentados em conceitos de sustentabilidade aplicados ao território amazônico. O evento, que apresenta entrada gratuita em todos os setores, resulta de uma cooperação entre a Padaria Verderosa, a Confeitaria Bolo de Cristal e a Banzeiro Comunicação, viabilizada por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Nesta edição, a iniciativa transita do formato original de feira para a estrutura de festival. A ocupação do espaço físico ocorre na Praça do Povo, onde empreendedores locais e marcas autorais comercializam produtos regionais. A área destinada à alimentação opera exclusivamente com preparos isentos de ingredientes de origem animal, utilizando insumos da região para reforçar as cadeias produtivas locais. Petra Marron, uma das idealizadoras do evento, afirma que a Feira Viva se originou da intenção de conectar pessoas e empreendimentos que buscam a circulação de renda de maneira harmônica com a região amazônica, destacando que o incentivo governamental possibilitou a expansão do movimento.

A programação musical ocupa o Palco Dona Onete durante os dois dias de festival. O cronograma de apresentações ao vivo inclui nomes da cena artística regional, como Íris da Selva, Raidol, Verene, Naré, Trio da Mata, Forró Xodó, Sandrinha Eletrizante e O Cinza. A seleção desses artistas visa assegurar a circulação de produções autorais e a exposição da produção cultural do território. Paralelamente às atividades no palco, o festival mantém uma Sala Especial voltada para a difusão de conhecimento técnico e teórico através de oficinas e palestras que abordam temas como nutrição vegetariana e vegana, dietas vegetais relacionadas à longevidade e a intersecção entre feminismo e alimentação.

A gestão de resíduos sólidos é um componente operacional do festival, que utiliza o sistema de coleta seletiva acompanhado por monitores de lixo. Estes profissionais têm a função de instruir o público no momento do descarte, explicando os métodos de separação de materiais e a importância desse procedimento para o ciclo ambiental. A organização projeta que esta orientação direta sirva como um aprendizado prático que os visitantes possam replicar em suas rotinas domésticas.

O cronograma de formação e atividades práticas abrange ainda o ensino de técnicas de preparo de receitas regionais, fabricação de tintas naturais e sessões de yoga. Para o público infantil, o festival oferece contação de histórias e oficinas de bolhas de sabão, integrando as famílias ao ambiente de economia criativa e formação. Ao reunir produtores, artistas e consumidores em um mesmo espaço, o Festival Feira Viva busca evidenciar a viabilidade de práticas econômicas e culturais que priorizem a preservação do território amazônico e o fortalecimento da rede produtiva regional.

Agende-se

Datas: 7 e 8 de março
Hora: de 9h às 19h
Local: Centur (Gentil Bittencourt, 650). Entrada: gratuita

