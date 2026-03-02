Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Feira Pará Negócios 2026 é lançada com palestra de Hana Ghassan nesta segunda (02), em Belém

Evento acontece em dezembro, no Hangar

Gabi Gutierrez

A Feira Pará Negócios 2026 foi lançada nesta segunda-feira (2), na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. A 12ª edição do evento será realizada de 4 a 6 de dezembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com expectativa de público superior a 32 mil visitantes, 360 expositores e até R$ 45 milhões em negócios. A vice-governadora Hana Ghassan foi palestrante do evento.

Evento multissetorial e foco em capacitação

Vice-presidente da ACP, Isan Anijar destacou que a feira se consolidou como espaço que reúne empresas de todos os portes.

“É uma feira multissetorial, que abraça pequenos, médios e grandes empresários”, afirmou.

Ele ressaltou que a edição deste ano terá ênfase na qualificação: “Serão mais de 15 mil micro e pequenos empresários capacitados, além de 360 expositores e forte impacto na economia.”

Com o tema “Inovação & Negócios Sustentáveis na Amazônia”, a feira coloca a tecnologia no centro das discussões. “Hoje, nenhuma empresa se mantém sem tecnologia”, completou.

Elizabete Grunvald , presidente da associação, faz o convite aos empresários interessados para participarem da feira. “Essa é a grande vitrine de negócios que acontece no nosso estado. É uma grande oportunidade, então, quem quer participar, a hora pra se organizar é agora”, disse. 

Oportunidades e networking

A vice-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Poliana Bentes, participar do evento fortalece o empreendedorismo. “É uma vitrine importante para mostrar mulheres à frente de empresas e gerar novas oportunidades”, disse. 

Poliana também destacou o potencial de networking. “É um ambiente de conexão, capacitação e geração de negócios.”

Vice-governadora palestra sobre novo ciclo econômico

A vice-governadora Hana Ghassan esteve presente e foi palestrantes do evento de lançamento. Em sua fala, a vice refoçou a importância do evento para a economia do estado.

"Nós precisamos criar um ambiente de negócio no estado do Pará, cada vez mais forte, para que ele seja, não um momento, mas que ele seja de fato permanente e a Pará Negócios é exatamente isso", disse, parabenizando a associação.

Ela destacou que o Estado vive um novo ciclo de crescimento, com indicadores acima da média nacional. “Mais do que um setor, vocês representam a história da economia paraense. Nós estamos vivendo um novo ciclo. O Pará provou que é base, que é grandioso, e isso não é discurso, são indicadores que demonstram o momento que estamos vivendo”, afirmou.

Segundo a vice-governadora, a projeção é que o Estado registre crescimento acima da média nacional em 2025. “A previsão é de que o crescimento do Pará seja acima da média do Brasil. Estamos crescendo em passos largos e com segurança, criando um ambiente de negócios cada vez mais forte e permanente”, declarou.

Com o tema “Inovação & Negócios Sustentáveis na Amazônia”, a Feira Pará Negócios 2026 aposta na integração entre tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, reforçando o protagonismo do Pará no cenário empresarial da Região Norte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Feira Pará Negócios
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

auxílio

Governo vai abrir linha de crédito para ajudar empresas afetadas por chuvas em MG

O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa

02.03.26 21h08

ECONOMIA

PIB do Pará cresce 7,85% e supera média nacional, aponta Fapespa

A alta ocorreu no terceiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior

02.03.26 21h00

SETOR EMPRESARIAL

Feira Pará Negócios 2026 é lançada com palestra de Hana Ghassan nesta segunda (02), em Belém

Evento acontece em dezembro, no Hangar

02.03.26 20h01

o iphone acessível

Apple lança iPhone 17e e novo iPad Air com foco em desempenho, baixo custo e recursos de IA

A pré-venda começa na quarta-feira, 4 de março, e as vendas têm início em 11 de março

02.03.26 15h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

EXPORTAÇÃO PARA CHINA

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

27.02.26 7h00

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda