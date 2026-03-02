Feira Pará Negócios 2026 é lançada com palestra de Hana Ghassan nesta segunda (02), em Belém
Evento acontece em dezembro, no Hangar
A Feira Pará Negócios 2026 foi lançada nesta segunda-feira (2), na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. A 12ª edição do evento será realizada de 4 a 6 de dezembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com expectativa de público superior a 32 mil visitantes, 360 expositores e até R$ 45 milhões em negócios. A vice-governadora Hana Ghassan foi palestrante do evento.
Evento multissetorial e foco em capacitação
Vice-presidente da ACP, Isan Anijar destacou que a feira se consolidou como espaço que reúne empresas de todos os portes.
“É uma feira multissetorial, que abraça pequenos, médios e grandes empresários”, afirmou.
Ele ressaltou que a edição deste ano terá ênfase na qualificação: “Serão mais de 15 mil micro e pequenos empresários capacitados, além de 360 expositores e forte impacto na economia.”
Com o tema “Inovação & Negócios Sustentáveis na Amazônia”, a feira coloca a tecnologia no centro das discussões. “Hoje, nenhuma empresa se mantém sem tecnologia”, completou.
Elizabete Grunvald , presidente da associação, faz o convite aos empresários interessados para participarem da feira. “Essa é a grande vitrine de negócios que acontece no nosso estado. É uma grande oportunidade, então, quem quer participar, a hora pra se organizar é agora”, disse.
Oportunidades e networking
A vice-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Poliana Bentes, participar do evento fortalece o empreendedorismo. “É uma vitrine importante para mostrar mulheres à frente de empresas e gerar novas oportunidades”, disse.
Poliana também destacou o potencial de networking. “É um ambiente de conexão, capacitação e geração de negócios.”
