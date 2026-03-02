Feira Pará Negócios 2026 é lançada com palestra de Hana Ghassan nesta segunda (02), em Belém

A Feira Pará Negócios 2026 foi lançada nesta segunda-feira (2), na sede da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. A 12ª edição do evento será realizada de 4 a 6 de dezembro, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com expectativa de público superior a 32 mil visitantes, 360 expositores e até R$ 45 milhões em negócios. A vice-governadora Hana Ghassan foi palestrante do evento.

Evento multissetorial e foco em capacitação

Vice-presidente da ACP, Isan Anijar destacou que a feira se consolidou como espaço que reúne empresas de todos os portes.

“É uma feira multissetorial, que abraça pequenos, médios e grandes empresários”, afirmou.

Ele ressaltou que a edição deste ano terá ênfase na qualificação: “Serão mais de 15 mil micro e pequenos empresários capacitados, além de 360 expositores e forte impacto na economia.”

Com o tema “Inovação & Negócios Sustentáveis na Amazônia”, a feira coloca a tecnologia no centro das discussões. “Hoje, nenhuma empresa se mantém sem tecnologia”, completou.



Elizabete Grunvald , presidente da associação, faz o convite aos empresários interessados para participarem da feira. “Essa é a grande vitrine de negócios que acontece no nosso estado. É uma grande oportunidade, então, quem quer participar, a hora pra se organizar é agora”, disse.

Oportunidades e networking

A vice-presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Poliana Bentes, participar do evento fortalece o empreendedorismo. “É uma vitrine importante para mostrar mulheres à frente de empresas e gerar novas oportunidades”, disse.

Poliana também destacou o potencial de networking. “É um ambiente de conexão, capacitação e geração de negócios.”

Vice-governadora palestra sobre novo ciclo econômico A vice-governadora Hana Ghassan esteve presente e foi palestrantes do evento de lançamento. Em sua fala, a vice refoçou a importância do evento para a economia do estado.



"Nós precisamos criar um ambiente de negócio no estado do Pará, cada vez mais forte, para que ele seja, não um momento, mas que ele seja de fato permanente e a Pará Negócios é exatamente isso", disse, parabenizando a associação. Ela destacou que o Estado vive um novo ciclo de crescimento, com indicadores acima da média nacional. “Mais do que um setor, vocês representam a história da economia paraense. Nós estamos vivendo um novo ciclo. O Pará provou que é base, que é grandioso, e isso não é discurso, são indicadores que demonstram o momento que estamos vivendo”, afirmou. Segundo a vice-governadora, a projeção é que o Estado registre crescimento acima da média nacional em 2025. “A previsão é de que o crescimento do Pará seja acima da média do Brasil. Estamos crescendo em passos largos e com segurança, criando um ambiente de negócios cada vez mais forte e permanente”, declarou. Com o tema “Inovação & Negócios Sustentáveis na Amazônia”, a Feira Pará Negócios 2026 aposta na integração entre tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento econômico, reforçando o protagonismo do Pará no cenário empresarial da Região Norte.