Apple lança iPhone 17e e novo iPad Air com foco em desempenho, baixo custo e recursos de IA

A Apple anunciou nesta segunda-feira (2) o lançamento do iPhone 17e, versão mais acessível de sua nova geração de smartphones, e do novo iPad Air com chip M4. Os dois produtos chegam com foco em mais desempenho.

O iPhone 17e integra a linha 17 com o novo chip A19, fabricado com tecnologia de 3 nanômetros. Segundo a empresa, o processador é até duas vezes mais rápido que o do iPhone 11 e mais eficiente no consumo de energia. O aparelho também estreia o modem C1X, desenvolvido pela própria Apple, que promete conexão celular até duas vezes mais veloz que a da geração anterior, com menor gasto de bateria.

O modelo traz câmera de 48 megapixels, com zoom óptico de 2x e gravação de vídeo em 4K com Dolby Vision. A tela de 6,1 polegadas conta com a nova proteção Ceramic Shield 2, que, de acordo com a companhia, aumenta a resistência a riscos. O dispositivo é compatível com MagSafe, tem carregamento rápido via USB-C - alcançando até 50% da carga em cerca de 30 minutos - e inclui recursos via satélite, como envio de mensagens e SOS de emergência em áreas sem sinal de celular.

O iPhone 17e começa com 256 GB de armazenamento por R$ 5.799, o dobro da versão anterior. A pré-venda começa na quarta-feira, 4 de março, e as vendas têm início em 11 de março (clientes nos EUA).

Já o novo iPad Air passa a trazer o chip M4 e 12 GB de memória, 50% a mais que na geração passada. Segundo a Apple, o desempenho é até 30% superior ao do modelo com M3 e até 2,3 vezes maior que o do iPad Air com M1. O tablet também ganhou melhorias gráficas, voltadas para edição de imagem, vídeo e jogos.

Disponível em versões de 11 e 13 polegadas, as encomendas do iPad Air começam em 4 de março, com disponibilidade a partir de 11 de março. Ambos saem de fábrica com iOS 26 e iPadOS 26, com novos recursos de inteligência artificial (IA) e personalização.