CIEE oferece 87 vagas de estágio e aprendizagem no Pará nesta terça (3); saiba onde

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza atendimento presencial em Belém, Marabá e Santarém das 9h às 16h. Ação nacional celebra os 62 anos da instituição.

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Cesar Perrari | Arquivo O Liberal)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza, nesta terça-feira (3), a Maratona de Vagas CIEE em Belém, Marabá e Santarém. A ação presencial ocorre das 9h às 16h e oferece 87 oportunidades de estágio e aprendizagem no Pará, integrando uma mobilização nacional que celebra os 62 anos da organização. O evento busca promover a inclusão social e a inserção profissional de jovens em mais de 90 cidades brasileiras simultaneamente.

No total, a iniciativa disponibiliza mais de 14 mil vagas em todo o país. De acordo com o CIEE, o levantamento nacional aponta 10.978 postos para estágio, com maior demanda nas áreas de Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil. Já o programa de aprendizagem soma 3.088 oportunidades, concentradas principalmente nos setores de Administração, Comércio e Logística.

Na capital paraense, a maratona será na sede do CIEE, no Edifício Síntese 21, localizado na avenida Conselheiro Furtado, 2865, no bairro de Cremação. Em Marabá, o atendimento ocorre na Folha 32, quadra 19, lote Especial, sala 102, na Nova Marabá. Já em Santarém, os interessados devem se dirigir à travessa Professora Agripina de Matos, 788, sala 5, no bairro Caranazal.

Saiba quem pode participar da seleção de vagas

Os candidatos devem comparecer aos pontos de atendimento portando documentos de identificação original, como RG e CPF. No local, será possível realizar ou atualizar o cadastro no portal oficial do CIEE e consultar as vagas disponíveis para o perfil de cada estudante. A ação também prevê encontros institucionais com empresas parceiras para reforçar a importância da formação profissional.

Para as vagas de estágio, é necessário ter idade mínima de 16 anos e estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior. No caso do programa de aprendizagem, o público-alvo são jovens entre 14 e 24 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Pessoas com deficiência (PcD) podem participar da aprendizagem sem restrição de idade.

