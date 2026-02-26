Imposto de Renda 2026: quem é obrigado a declarar? Veja os documentos necessários

A Receita Federal divulgará nos próximos dias o calendário oficial da declaração do Imposto de Renda em 2026, que costuma iniciar em março e terminar no último dia útil do mês de maio. Mas, enquanto ainda não são publicadas as datas, é importante que as pessoas saibam se são ou não obrigadas a declarar o tributo federal, além de ter conhecimento sobre quais documentações são necessárias para realizar a ação fiscal. A Redação Integrada de O Liberal separou um manual para consulta. Confira!

Quem é isento do imposto de renda?

Nos últimos meses, foi anunciada a isenção do imposto de renda que será permitida aos indivíduos que recebem até R$ 5 mil de salário bruto por mês. Contudo, a medida não altera em nada a declaração de IR que deve ser entregue em 2026. A mudança valerá a partir dos rendimentos de 2026 para o período de 2027. Portanto, para este ano, o limite oficial de isenção do IR continua sendo de R$ 2.428,80.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Lula: É a primeira vez que trabalhadores estão recebendo seu contracheque sem imposto de renda]]

Quem é obrigado a declarar imposto de renda?

São obrigados a declarar o imposto de renda aqueles que:

Receberam rendimentos tributáveis (salários, aposentadoria, aluguéis) acima de R$ 33.888,00 no ano;

Obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como FGTS e indenizações) acima de R$ 200 mil;

Tiveram receita bruta com atividade rural superior a R$ 169.440;

Pretendem compensar prejuízos de atividade rural;

Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos;

Realizaram operações em bolsas de valores, mercadorias ou futuros com soma superior a R$ 40 mil;

Fizeram operações de day trade com ganho líquido;

Tiveram vendas de ações com apuração de lucro e volume mensal acima de R$ 20 mil;

Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;

Passaram à condição de residente no Brasil durante o ano;

Declararam bens no exterior ou participação em entidades controladas fora do país;

Foram titulares de trust no exterior;

Optaram por isenção de ganho de capital na venda de imóvel residencial com reinvestimento no prazo de 180 dias;

Atualizaram bens no exterior a valor de mercado;

Receberam rendimentos financeiros ou dividendos de entidades no exterior.

Confira as documentações necessárias:

Entre as documentações necessárias, estão: documentos de identificação, comprovante de renda e rendas variáveis, são eles:

Documento oficial com CPF (CNH ou RG);

Comprovante de endereço atualizado;

CPF do cônjuge;

Número do Título de Eleitor;

Recibo da declaração do ano anterior, se houver;

Número do PIS, NIT ou inscrição no INSS;

Dados completos de dependentes e alimentandos.

Informes de rendimentos do titular e dependentes;

Extratos de contas e aplicações financeiras;

Relatórios de aluguéis;

Informes de previdência privada;

Rendimentos de programas de incentivo à nota fiscal.

Notas de corretagem;

DARFs pagos;

Informes de rendimentos de investimentos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)