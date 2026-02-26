Imposto de Renda 2026: quem é obrigado a declarar? Veja os documentos necessários
O calendário oficial do IR costuma iniciar em março e terminar no último dia útil do mês de maio
A Receita Federal divulgará nos próximos dias o calendário oficial da declaração do Imposto de Renda em 2026, que costuma iniciar em março e terminar no último dia útil do mês de maio. Mas, enquanto ainda não são publicadas as datas, é importante que as pessoas saibam se são ou não obrigadas a declarar o tributo federal, além de ter conhecimento sobre quais documentações são necessárias para realizar a ação fiscal. A Redação Integrada de O Liberal separou um manual para consulta. Confira!
Quem é isento do imposto de renda?
Nos últimos meses, foi anunciada a isenção do imposto de renda que será permitida aos indivíduos que recebem até R$ 5 mil de salário bruto por mês. Contudo, a medida não altera em nada a declaração de IR que deve ser entregue em 2026. A mudança valerá a partir dos rendimentos de 2026 para o período de 2027. Portanto, para este ano, o limite oficial de isenção do IR continua sendo de R$ 2.428,80.
Quem é obrigado a declarar imposto de renda?
São obrigados a declarar o imposto de renda aqueles que:
- Receberam rendimentos tributáveis (salários, aposentadoria, aluguéis) acima de R$ 33.888,00 no ano;
- Obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como FGTS e indenizações) acima de R$ 200 mil;
- Tiveram receita bruta com atividade rural superior a R$ 169.440;
- Pretendem compensar prejuízos de atividade rural;
- Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos;
- Realizaram operações em bolsas de valores, mercadorias ou futuros com soma superior a R$ 40 mil;
- Fizeram operações de day trade com ganho líquido;
- Tiveram vendas de ações com apuração de lucro e volume mensal acima de R$ 20 mil;
- Possuíam bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;
- Passaram à condição de residente no Brasil durante o ano;
- Declararam bens no exterior ou participação em entidades controladas fora do país;
- Foram titulares de trust no exterior;
- Optaram por isenção de ganho de capital na venda de imóvel residencial com reinvestimento no prazo de 180 dias;
- Atualizaram bens no exterior a valor de mercado;
- Receberam rendimentos financeiros ou dividendos de entidades no exterior.
Confira as documentações necessárias:
Entre as documentações necessárias, estão: documentos de identificação, comprovante de renda e rendas variáveis, são eles:
- Documento oficial com CPF (CNH ou RG);
- Comprovante de endereço atualizado;
- CPF do cônjuge;
- Número do Título de Eleitor;
- Recibo da declaração do ano anterior, se houver;
- Número do PIS, NIT ou inscrição no INSS;
- Dados completos de dependentes e alimentandos.
- Informes de rendimentos do titular e dependentes;
- Extratos de contas e aplicações financeiras;
- Relatórios de aluguéis;
- Informes de previdência privada;
- Rendimentos de programas de incentivo à nota fiscal.
- Notas de corretagem;
- DARFs pagos;
- Informes de rendimentos de investimentos.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
