Imposto de Renda zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês

A isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil brutos por mês já está valendo. Os impactos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) começam a ser percebidos nos contracheques dos assalariados, enquanto aqueles com renda de até R$ 7.350 terão redução gradual do imposto retido na fonte.

As alterações na tabela começaram a valer para os salários pagos a partir de janeiro, com reflexo a partir do pagamento de fevereiro. A medida, segundo estimativas do Ministério da Fazenda, beneficiará cerca de 16 milhões de pessoas em todo o país.

Com a nova regra, diversos grupos de contribuintes passam a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse o limite de R$ 5 mil.

Quem são os beneficiados pela isenção do IR

Trabalhadores com carteira assinada;

Servidores públicos;

Aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.

Importante ressaltar que a regra de isenção também se aplica ao décimo terceiro salário, proporcionando mais alívio financeiro aos beneficiados.

Para os rendimentos acima de R$ 7.350, a tributação segue a tabela progressiva de descontos do Imposto de Renda atual, que pode chegar a 27,5%.