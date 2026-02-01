Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Imposto de Renda zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês

Diversos grupos de contribuintes passam a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse o limite de R$ 5 mil.

Com informações da Agência Brasil
fonte

Início dos envios da declaração do Imposto de Renda em 2025 iniciar a partir de 17 de março (Foto / Freepik)

A isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil brutos por mês já está valendo. Os impactos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) começam a ser percebidos nos contracheques dos assalariados, enquanto aqueles com renda de até R$ 7.350 terão redução gradual do imposto retido na fonte.

As alterações na tabela começaram a valer para os salários pagos a partir de janeiro, com reflexo a partir do pagamento de fevereiro. A medida, segundo estimativas do Ministério da Fazenda, beneficiará cerca de 16 milhões de pessoas em todo o país.

Com a nova regra, diversos grupos de contribuintes passam a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse o limite de R$ 5 mil.

Quem são os beneficiados pela isenção do IR

  • Trabalhadores com carteira assinada;
  • Servidores públicos;
  • Aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.

Importante ressaltar que a regra de isenção também se aplica ao décimo terceiro salário, proporcionando mais alívio financeiro aos beneficiados.

Para os rendimentos acima de R$ 7.350, a tributação segue a tabela progressiva de descontos do Imposto de Renda atual, que pode chegar a 27,5%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

imposto de renda

dinheiro

ECONOMIA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Imposto de Renda zero para quem ganha até R$ 5 mil vale a partir deste mês

Diversos grupos de contribuintes passam a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse o limite de R$ 5 mil.

01.02.26 17h28

COMÉRCIO EXTERIOR

Acordo Mercosul-UE: Pará tem biodiversidade e câmbio a favor, mas trava em gargalos logísticos

Redução de tarifas abre portas para produtos da bioeconomia amazônica. Especialistas e produtores alertam que rastreabilidade e infraestrutura são os maiores desafios para o Estado.

01.02.26 9h30

ECONOMIA

Investimentos em 2026: como começar e onde aplicar diante dos juros altos

Com Selic ainda elevada e expectativa de mudanças no cenário econômico, especialistas orientam iniciantes e analisam tendências para quem quer investir melhor neste ano

01.02.26 8h00

Economia

Cerca de 5.600 condutores já conquistaram a CNH no Pará com as novas regras

As categorias mais procuradas são A e B, correspondentes a motos e carros, aponta Detran Pará

01.02.26 7h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

TRIBUTOS

IPTU 2026: pagamento em cota única garante 10% de desconto em Belém

Contribuintes podem quitar imposto com abatimento até fevereiro. Parcelamento em 10 vezes e crédito de bom pagador também estão disponíveis.

26.01.26 16h02

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda