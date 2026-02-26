Correios abrem credenciamento a varejistas para dinamizar negócios em Belém e Santarém

Os Correios abriram credenciamento para estabelecimentos varejistas e casas lotéricas interessados em instalar Pontos de Coleta nos municípios de Belém e Santarém. A iniciativa busca ampliar a rede de atendimento da estatal no Pará e criar novas oportunidades de geração de renda para comerciantes locais.

A proposta permite que farmácias, papelarias, lojas de conveniência e outros empreendimentos do varejo passem a oferecer serviços de envio e retirada de encomendas com destino nacional. Com o modelo de loja compartilhada, os lojistas ganham mais visibilidade e aumentam o fluxo de clientes, enquanto consumidores passam a contar com mais praticidade e acessibilidade no recebimento de mercadorias.

Para participar do processo de credenciamento, as empresas precisam formalizar o interesse por meio de formulário disponível no site dos Correios. Entre os requisitos exigidos estão: possuir atividade comercial compatível com o serviço, estar localizado em uma das regiões de interesse definidas pela estatal, funcionar em imóvel no nível da rua e com acesso irrestrito ao público, além de estar regularizado como Pessoa Jurídica.

O primeiro Ponto de Coleta no Pará foi implantado em janeiro deste ano, na região metropolitana de Santarém. A expectativa é que a ampliação do modelo fortaleça a capilaridade da empresa no estado, especialmente em áreas com alta demanda por compras online.

De acordo com os Correios, os Pontos de Coleta integram a estratégia de modernização da instituição e incluem, além do envio e retirada de encomendas, a possibilidade de operar serviços de logística reversa — quando o consumidor precisa devolver um produto adquirido pela internet.

Para utilizar o serviço, o cliente deve indicar, no momento da compra online, a opção de retirada em um Ponto de Coleta específico, informando o CEP correspondente ao serviço “Clique Retire”.