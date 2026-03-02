Capa Jornal Amazônia
Arrecadação do Pará cresce 107% e garante fôlego para investimentos, diz Sefa

Receita própria saltou para R$ 39 bilhões em sete anos, permitindo que o governo mantenha o endividamento em patamar inferior ao limite da LRF

Gabriel da Mota
fonte

Sede da Secretaria de Estado da Fazenda em Belém (Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

O estado do Pará encerrou o ano de 2025 com uma Dívida Consolidada correspondente a 23% da sua Receita Corrente Líquida (RCL). O índice, que mede o tamanho do débito em relação à capacidade de arrecadação, coloca o estado com a nona menor dívida entre as 27 unidades da federação, segundo dados do Tesouro Nacional. O valor apurado está abaixo do limite de 200% definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o resultado permite à administração estadual acessar crédito para financiar novos investimentos sem comprometer a sustentabilidade das contas. Na avaliação do governo, o cenário possibilita a manutenção de obras e a expansão de serviços públicos em 2026 sem risco de paralisação por falta de recursos.

Estado possui a 9ª menor dívida entre as unidades da federação

Em 2018, o endividamento paraense representava 21,86% da RCL. Sete anos depois, no final de 2025, o percentual ficou em 23%. Nesse intervalo, o estoque nominal da dívida subiu de R$ 4,1 bilhões para R$ 10,3 bilhões. O crescimento está associado à contratação de operações de crédito para ampliar o nível de obras estaduais.

O serviço da dívida, que inclui o pagamento de juros e amortizações, consumiu 3,57% das despesas totais do Pará no ano passado. Em relação à receita anual, o custo do endividamento foi de 4,35%.

Arrecadação própria do Pará cresceu 107% desde 2019

A arrecadação estadual também apresentou avanço no período. A Receita Corrente Líquida atingiu R$ 44,7 bilhões em 2025. Já a Receita Corrente Própria somou R$ 39 bilhões, o que representa um aumento acumulado de 107% na comparação entre os anos de 2019 e 2025.

“É importante frisar que a dívida cresceu, mas a arrecadação própria também cresceu, e está mantido o equilíbrio. A diferença entre 2018, quando a dívida representava 21,86% da RCL, e 2025, quando representa 23%, é pequena”, afirmou o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

No ano de 2025, o Pará aplicou R$ 6,08 bilhões em obras e serviços públicos. Desse montante, 57% foram financiados com recursos próprios do Tesouro. Os investimentos representaram 13,6% da RCL, mantendo a Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado em nível positivo para o início de 2026.

Panorama fiscal do Pará

Dívida consolidada em 2025: 23% da RCL (limite legal é 200%)

Posição no ranking nacional: 9ª menor dívida do Brasil

Crescimento da receita própria (2019-2025): 107%

Investimentos realizados em 2025: R$ 6,08 bilhões

RCL total em 2025: R$ 44,7 bilhões

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

