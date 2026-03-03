Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém conhece de perto as formas da arte de Véio na Caixa Cultural

Duzentas obras do artista visual Cícero Alves dos Santos, natural de Sergipe, abordam a vida no sertão nordestino e alertam para a necessidade de preservação do meio ambiente

Eduardo Rocha
fonte

Artista visual conhecido como Véio vem com as obras dele para Belém nesta terça (3) (Foto: Julia Rodrigues)

Como se costuma dizer no mundo das artes e da comunicação, tudo é design (formas). E não é para menos. O artista visual sergipano Cícero Alves dos Santos encontrou a sua forma para expressar as formas do mundo, precisamente a cultura e a vida do nordeste brasileiro. Esse é o conteúdo de cerca de 200 obras (esculturas) que Cícero mostra em Belém por meio da exposição  “A forma viva na arte de Véio”,  com entrada gratuita ao público, na Caixa Cultural Belém, no Porto Futuro II, a ser aberta às 18h desta terça-feira (3). A mostra pode ser visitada até o dia 31 de maio. 

Mas quem é o Véio? Esse é o apelido carinhoso que Cícero ganhou ainda menino, porque ficava horas estudando as histórias de seus antepassados. Ele, um filho de agricultores da caatinga nordestina, nascido em 12 de maio de 1947 em Nossa Senhora da Glória, no sertão do Estado de Sergipe. E o público em Belém vai ter o privilégio de conversar diretamente com Véio.

Esse artista cresceu, inclusive, em um universo repleto de galhos secos e troncos caídos, diante da vida dura de quem trabalha na roça e enfrenta dificuldades diversas.  Ele ouvia os causos sertanejos ao entardecer. Já nos  intervalos do trabalho rural, Véio modelava pequenas figuras com cera de abelha. Com o tempo, começou a aproveitar a madeira regional da caatinga como matéria-prima para sua arte e nunca mais parou de criar formas. Sua escultura nasce da percepção da matéria, do tempo das coisas e de uma imaginação que mistura humano, bicho, planta e mito.

 Esse artista visual vem a Belém na companhia da filha dele, Julia Katiene, autora do livro “Bonecos de Pau: A felicidade de Véio”, e o curador da exposição, André Parente. Na mostra que pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 21h, o público é convidado a fazer uma passeio pelo trabalho artístico de Véio, marcado por uma linguagem própria, sem se enquadrar em rótulos fixos. É um percurso imersivo pela diversidade formal e poética do artista por meio de obras de diferentes escalas e períodos. A exposição tem produção e expografia do Estúdio Sauá. 

Dar vida 

“Dou vida ao que já está morto”, destaca Cícero Alves dos Santos. Essa colocação dele fundamenta-se em que Véio desenvolveu, ao longo do tempo, uma técnica de esculpir a madeira encontrada na mata, ou seja, esse artista transforma restos da vegetação em esculturas coloridas.  

Assim, poderão ser conferidas na mostra em Belém desde miniaturas até esculturas de presença monumental, frutos de um processo artístico singular de utilização de materiais e técnicas desde a madeira crua à pintura  em cores vibrantes. Tudo a conduzir o visitante por camadas de leitura, entre forma, narrativa e espiritualidade, já que muito do universo cultural do nordeste do Brasil se traduz nas esculturas de Véio. Arte essa que dialoga em múltiplos significados com as artes vivenciadas na Amazônia. 

image Público em Belém vai poder conferir toda a criatividade e sentido social e ambiental das peças confeccionadas por Véio (Foto: Julia Rodrigues)

A dualidade entre “tronco fechado” e “tronco aberto”, dois modos de criação recorrentes na prática de Veio, figura entre os eixos conceituais da mostra. Em “tronco fechado”, a intervenção do artista é mínima: ele acompanha a natureza do tronco, preservando sua verticalidade e deixando emergir as chamadas “formas vivas”, que apenas existem. Já em “tronco aberto”’, ele penetra a madeira, escava, entalha e constrói figuras e cenas reconhecíveis, que remontam memórias do sertão brasileiro, do trabalho e do cotidiano.

O processo de concepção e montagem da mostra será abordado pelo curador André Parente na quarta-feira (4), às 18h, em uma visita mediada e conversa com o público visitante. Já às 19h, os visitantes vão poder participar de uma vivência com Véio e sua filha, Julia Katiene. Esse encontro  amplia o diálogo sobre a trajetória e o universo criativo do artista.

O artista Cícero Alves dos Santos foi reconhecido em 1986 pelo Guinness World Records como o maior miniaturista do Brasil. Ele consolidou ao longo das décadas uma trajetória que articula arte, preservação ambiental e memória cultural.

Véio também desenvolveu um intenso trabalho de preservação cultural e ambiental. Criou o Museu do Homem do Sertão, localizado no Sítio Soarte, entre os municípios de Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, Sergipe- PI. Nesse espaço, ao longo de décadas, foram reunidos milhares de objetos, ferramentas e utensílios ligados aos modos de vida sertanejo, em um importante acervo de memória material.

Esse artista visual adquiriu e preserva uma área de mata nativa da Caatinga, onde fica o Sítio Soarte. Essa iniciativa serve para reafirmar o compromisso dele com a preservação da natureza e com uma relação ética com a matéria-prima de seu trabalho, utilizando exclusivamente madeira morta ou descartada.

Ao longo de sua trajetória, Véio recebeu diversos prêmios, títulos e homenagens, como o Prêmio Itaú Cultural 30 Anos – Categoria Criar (2018), o Título de Mestre dos Saberes (2022) e o Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Sergipe (2024). Sua obra integra importantes coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior e é amplamente discutida em livros, catálogos, pesquisas acadêmicas e documentários.

Serviço

[Artes Visuais] 'Exposição ‘A forma viva na arte de Véio’

Local: Caixa Cultural Belém – Galerias 2 e 3. Complexo Porto Futuro II, Av. Marechal Hermes, s/n, próximo à Estação das Docas

Abertura: terça-feira, 3 de março, às 18h, com visita mediada e bate-papo com o artista e o curador

Visitação: 3 de março a 31 de maio de 2026

Horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Entrada gratuita

Classificação: livre para todos os públicos

Informações: Belém | CAIXA Cultural| @caixaculturalbelem

Programação especial

Encontro com o curador - visita mediada seguida de conversa sobre o processo de concepção e montagem da exposição

Data e horário: quarta-feira 4 de março, às 18h

Encontro com o artista - vivência com Véio e sua filha, Julia Katiene, autora do livro “Bonecos de Pau: A felicidade de Véio”

Data e horário: quarta-feira 4 de março, às 19h




 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

artista visual véio expõe trabalhos em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATIVIDADES

Motins começa quarta-feira (04/03) e promove rodas de negócios e oficinas gratuitas, em Belém

Evento reúne profissionais e iniciantes entre o dias 4 e 7 de março com qualificação e articulação de mercado

03.03.26 18h00

TACACÁ CULTURAL

Belém e Ananindeua recebem oficinas gratuitas de formação artística; veja como participar

Projeto inclui formação em circo, teatro percussivo, artesanato de miriti e ações de inclusão com Libras

03.03.26 17h13

FAMOSOS

Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'

O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

03.03.26 13h45

SOLIDARIEDADE

Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

A mobilização coletiva acontece no dia 11 de março com apresentações de bandas e solistas que integram a cena cultural do Pará para suprir necessidades médicas do percussionista

03.03.26 13h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARNAVAL 2026

Carnaval de Belém 2026: veja a classificação completa e as notas das Escolas de Samba

A Associação Carnavalesca Bole-Bole venceu neste ano, conforme apuração realizada nessa terça-feira (3)

03.03.26 21h35

CINEMA

Robert Pattinson pode estar entre cotados para interpretar Batman

Notícia vem após Ben Affleck anunciar que não vai mais vestir a roupa do homem morcego

04.03.26 0h09

UNIÃO

Música regional e oficinas marcam a segunda edição do Festival Feira Viva em Belém

O evento gratuito no Centur reúne feira criativa regional e gastronomia sem origem animal com o objetivo de fortalecer modos de produção harmônicos com o território paraense

03.03.26 12h06

BANIMENTO

Após sexo com mil homens em 24h, influenciadora é banida do OnlyFans por novo desafio; saiba qual

Bonnie Blue foi excluída da plataforma após anunciar novo projeto considerado "extremo"

13.06.25 22h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda