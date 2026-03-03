Filme que critica o regime do Irã foi gravado às escondidas e disputa Oscar 2026

O filme iraniano “Foi Apenas um Acidente” (2025), dirigido por Jafar Panahi, concorre ao Oscar 2026 de melhor filme internacional e melhor roteiro original. Gravado de forma clandestina no Irã, o longa critica a repressão do regime iraniano e foi produzido mesmo após o cineasta ter sido condenado a um ano de prisão por suposta propaganda contra o governo do país.

A repercussão internacional da obra ocorre em meio à recente escalada de tensão entre Estados Unidos, Israel e Irã, marcada por ataques militares iniciados no sábado (28) em razão de disputas envolvendo o programa nuclear iraniano. O conflito ampliou os holofotes sobre o país e também sobre produções culturais que abordam a realidade política iraniana.

VEJA MAIS

Sobre o filme

“Foi Apenas um Acidente” é um thriller político que acompanha um grupo de ex-prisioneiros que acredita ter localizado um agente responsável por torturas cometidas no passado. A partir dessa suspeita, eles organizam um sequestro para confrontá-lo. O roteiro aborda temas como vingança, moralidade e repressão estatal. Ao longo da narrativa, a identidade do suposto torturador se torna incerta, levantando questionamentos sobre justiça, memória e poder.

Dirigido por Jafar Panahi, o filme foi realizado de maneira clandestina, desafiando restrições impostas pela Justiça iraniana, que proibiu o cineasta de continuar produzindo. Segundo seu advogado, além da pena de prisão, Panahi foi impedido de viajar por dois anos e de se associar a grupos políticos ou sociais. O diretor já havia sido preso em outras duas ocasiões, acusado de propaganda contra o regime.

Em um dos episódios, foi libertado após iniciar uma greve de fome. A produção conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e também recebeu prêmios no circuito internacional que antecede o Oscar 2026. No mesmo dia em que foi reconhecido no Gotham Awards como melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor direção, Panahi foi condenado pela Justiça iraniana.

Onde assistir

No Brasil, “Foi Apenas um Acidente” está disponível no catálogo da plataforma de streaming MUBI.

O longa também teve exibições em cinemas selecionados e pode ser alugado nas plataformas Prime Video e Apple TV.