Crocodilo será cenário de cenas do novo filme estrelado por Marcus Majella, diz aparelhagem

A aparelhagem paraense Crocodilo anunciou, na tarde desta segunda-feira (2), uma novidade que movimentou os fãs nas redes sociais: um evento previsto para o dia 14 de março, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, servirá de cenário para a gravação de algumas cenas do filme “Maravilha”.

VEJA MAIS

O longa é estrelado pelo humorista e ator Marcus Majella e tem produção da Globoplay. De acordo com a publicação, além do show especial da aparelhagem, o público presente participará da ambientação das cenas que integrarão o longa.

O que se sabe sobre o filme?

'Maravilha' é uma produção dos Estúdios Globo, com roteiro de Renata Andrade e Thais Pontes, autoras da série 'Encantado’s', e direção de Pedro Brenelli.

No filme, Marcus interpretará dois personagens: um motorista de aplicativo e um cantor de tecnobrega.