Crocodilo será cenário de cenas do novo filme estrelado por Marcus Majella, diz aparelhagem

Segundo o post feito pela aparelhagem, o público poderá participar da ambientação das cenas que farão parte do longa

A aparelhagem paraense Crocodilo anunciou, na tarde desta segunda-feira (2), uma novidade que movimentou os fãs nas redes sociais: um evento previsto para o dia 14 de março, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, servirá de cenário para a gravação de algumas cenas do filme Maravilha”.

image Marcus Majella aparece sem camisa após perder mais de 30 kg; veja antes e depois
Ator de “Vai que Cola” compartilhou fotos em Fernando de Noronha e mostrou evolução do processo iniciado em 2021

image Luis Lobianco é confundido com Marcus Majella em pré-estreia e se irrita
O artista se irritou ao ser confundido com o humorista Marcus Majella por um repórter que fazia a cobertura do evento

image Marcus Majella fala sobre perda de peso e incentivo de Paulo Gustavo
Majella teve o acompanhamento de uma nutricionista e afirma que o resultado melhorou a autoestima

O longa é estrelado pelo humorista e ator Marcus Majella e tem produção da Globoplay. De acordo com a publicação, além do show especial da aparelhagem, o público presente participará da ambientação das cenas que integrarão o longa. 

O que se sabe sobre o filme?

'Maravilha' é uma produção dos Estúdios Globo, com roteiro de Renata Andrade e Thais Pontes, autoras da série 'Encantado’s', e direção de Pedro Brenelli. 

No filme, Marcus interpretará dois personagens: um motorista de aplicativo e um cantor de tecnobrega.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aparelhagem do crocodilo

marcus majella

cultura
Cultura
