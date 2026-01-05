Capa Jornal Amazônia
Marcus Majella aparece sem camisa após perder mais de 30 kg; veja antes e depois

Ator de “Vai que Cola” compartilhou fotos em Fernando de Noronha e mostrou evolução do processo iniciado em 2021

Hannah Franco
fonte

Ator de “Vai que Cola”, Marcus Majella mostra novo visual em Noronha. (Dovulgação/Multishow)

O ator e humorista Marcus Majella, de 46 anos, chamou atenção nas redes sociais ao surgir sem camisa durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Conhecido pelo personagem Ferdinando, do seriado “Vai que Cola”, o artista já perdeu mais de 30 kg desde que iniciou um processo de emagrecimento acompanhado por profissionais de saúde. Confira a seguir o antes e depois.

Em uma publicação no Instagram, Majella compartilhou fotos ao lado de amigos em praias do arquipélago. Embora a mudança física já venha sendo acompanhada pelos fãs desde os últimos anos, os registros recentes evidenciaram uma nova etapa da transformação, com a silhueta mais definida.

Majella iniciou o processo de emagrecimento em 2021, após buscar acompanhamento médico. Segundo o próprio ator, a decisão foi incentivada pelo amigo Paulo Gustavo, que morreu naquele mesmo ano, vítima da Covid-19.

Em janeiro de 2022, o humorista relatou nas redes sociais que precisou mudar hábitos para normalizar taxas de saúde. “Precisei mudar muitos hábitos para que minhas taxas voltassem ao normal (e voltaram). Consequentemente veio o emagrecimento, ao longo de um ano”, escreveu na época.

Ainda no depoimento, Marcus Majella contou que Paulo Gustavo insistiu para que ele procurasse um endocrinologista e um nutricionista. “Ele me pediu por quase um ano que eu procurasse um endocrinologista e um nutricionista. Estava preocupado comigo. Ficou no meu pé e não desistiu enquanto eu não marcasse uma consulta”, afirmou o ator.

Confira o antes e depois

image (Reprodução/Redes sociais)
.
