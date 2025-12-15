Capa Jornal Amazônia
Lembra dele? Ex-mendigo Givaldo diz estar 'espiritualmente liberto' após sexo polêmico

Três anos após episódio que ganhou repercussão nacional, ele relata superação de traumas e abandono de vícios; veja o antes e depois

Hannah Franco
fonte

Veja o antes e depois de Givaldo Alves. (reprodução/instagram)

Três anos após protagonizar um dos casos mais comentados do país, Givaldo Alves, conhecido nacionalmente como o “mendigo do amor”, afirmou estar “espiritualmente liberto” e em processo de reconstrução pessoal. Atualmente internado há mais de dois anos na Comunidade Terapêutica Vinde Vida, no Distrito Federal, ele falou sobre traumas, violência e o impacto da exposição pública após o episódio que o colocou no centro de uma polêmica em 2022.

Em vídeo obtido pela coluna Na Mira, Givaldo relatou que perdeu a confiança nas pessoas depois de viver situações de medo e agressões, tanto nas ruas quanto após a repercussão do caso envolvendo uma influenciadora digital. “Tudo o que ocorreu me trouxe medo, dor e traumas. Cheguei a perder a confiança nas pessoas e a não saber se existia um amanhã”, disse.

Internação e processo de recuperação

Givaldo está acolhido na Comunidade Terapêutica Vinde Vida, localizada na região da Ponte Alta, no Gama (DF). A instituição cristã atua na recuperação, reintegração social e capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo dependentes químicos. Segundo ele, o período de internação foi decisivo para superar traumas acumulados durante anos vivendo em situação de rua e também após a fama repentina.

“Aquela bagagem suja de bebida, cigarro e mulheres ficou para trás. Me tornei sozinho”, afirmou. Givaldo também relatou episódios frequentes de violência sofridos enquanto vivia nas ruas, como acordar sendo agredido ou expulso de locais.

Ele disse que a mudança começou quando decidiu “dar a si mesmo uma nova oportunidade” ao aceitar o acolhimento da instituição. “Fui espiritualmente liberto de um jugo pesado. Aqui tive a chance de ser uma nova pessoa, com novas experiências”, declarou.

image Antes e depois de Givaldo Alves: como o "mendigo do amor" se transformou. (Reprodução)

Nova rotina e trabalho dentro da instituição

Além do processo de recuperação pessoal, Givaldo também atua ajudando outras pessoas acolhidas. Atualmente, ele trabalha na rouparia da instituição, setor responsável por receber, organizar e distribuir doações de roupas. Segundo ele, a atividade é uma forma de retribuir o cuidado recebido.

“Às vezes, temos tanto, enquanto existem tantas pessoas precisando só de um pouquinho”, disse. Ao refletir sobre a fama repentina, Givaldo questionou a ideia de que teria vivido “oportunidades” após o episódio.

“Eu me perguntava quais oportunidades eram essas. Hoje entendo que a verdadeira oportunidade foi poder recomeçar”, afirmou.

Relembre o caso

Na noite de 9 de março de 2022, Givaldo Alves foi flagrado dentro do carro de Sandra Mara Fernandes, então esposa do personal trainer Eduardo Alves, em uma rua de Planaltina (DF).

Ao se deparar com a cena, Eduardo reagiu com violência, acreditando se tratar de um estupro, e agrediu Givaldo. As imagens das agressões circularam nas redes sociais e causaram comoção nacional. O caso mobilizou autoridades policiais, profissionais da saúde mental e milhões de internautas.

Dias depois, laudos médicos apontaram que Sandra estava em surto psicótico, decorrente de transtorno afetivo bipolar, no momento do episódio. Na época, Givaldo afirmou que a relação foi consensual e que havia sido convidado por ela a entrar no veículo.

“Eu andava pela rua e ouvi um grito: ‘Moço, moço’. Olhei para trás e só tinha eu. Ela perguntou se eu queria namorar com ela”, relatou. “Não cometi estupro. Deus me colocou em um lugar cercado por câmeras que comprovam isso”, declarou à época.

