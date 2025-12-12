Qual a diferença entre peru, chester e tender? Saiba o que escolher para a Ceia de Natal

A Ceia de Natal se aproxima e os preparativos para a celebração estão a todo vapor no mundo inteiro. No Brasil, a grande estrela do momento costuma ser o peru, mas outras alternativas, como chester e tender, também garantem um lugar à mesa. Saiba qual a diferença e como escolher a carne principal para o festejo.

VEJA MAIS

Peru

O peru possui carne branca, magra e de forte sabor, mas costuma ser mais seco. Por isso, precisa ser marinado para ficar suculento, o que torna o tempo de preparo mais longo. A tradição de consumir a ave no Natal foi importada dos Estados Unidos, no início do século XX, do Dia de Ação de Graças.

Chester

Assim como o peru, o chester também veio dos Estados Unidos. A ave foi criada nos anos 1970 como uma alternativa mais econômica para a ceia. Ele é geneticamente modificado e reúne diferentes tipos de frango, com 70% de carne no peito e coxa. Diferente do peru, o chester é mais claro, com sabor mais suave e leva menos tempo de preparo.

Tender

Diferente do peru e chester, o tender não é uma ave. A carne é um tipo de pernil de porco defumado, é firme, com pouca gordura e tem aparência e sabor semelhantes ao presunto. A relação com as festas de final de ano é mais antiga do que a do peru.

Na Europa, há mais de mil anos, celebrava-se o início do inverno, festejo chamado de Yule. O prato principal era o “Yule ham”, ou seja, “presunto de Yule”. Posteriormente, o item passou a se chamar “presunto de Natal”. Quando chegou ao Brasil, importado dos Estados Unidos, ficou popularmente conhecido como tender, devido ao slogan utilizado nas embalagens: “tender made ham” ou, em português, “presunto feito com carinho”.

Qual escolher?

A escolha entre peru, chester e tender para a Ceia de Natal depende do quanto se deseja gastar e do gosto de cada consumidor. Peru e chester podem ter aparências, valores e sabores semelhantes, a depender do local de compra e modo de preparo. O tender, por outro lado, é mais caro e se diverge das aves em aparência e sabor, com outra proposta gastronômica. De qualquer maneira, todos têm potencial para ser a estrela da refeição natalina.