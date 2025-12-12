Jogador de futsal de 20 anos morre após cair do 12º andar de hotel; polícia investiga
Luiz Felipe, conhecido como Gamy, participava da Taça Brasil em Pernambuco
Um jogador de futsal de 20 anos morreu após cair do 12º andar de um hotel na zona sul do Recife, em Pernambuco, na tarde da última quinta-feira (11). A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte.
O jovem foi identificado como Luiz Felipe Gomes de Jesus, conhecido como Gamy. Segundo o jornal Folha de Pernambuco, ele participava da Taça Brasil de Futsal Sub-21 na capital e integrava a equipe Caratoira, do Espírito Santo. O clube publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a tragédia.
O texto divulgado pelo time pede força aos familiares e amigos e destaca que Gamy era querido por todos. “Pedimos ao Senhor que o receba de braços abertos e conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e de todos que o amavam”, diz um trecho.
A queda ocorreu no Hotel Onda Mar Recife, que integra a Rede Andrade de hotelaria. De acordo com as primeiras informações, Luiz Felipe teria escorregado do topo do prédio e caído em uma área de difícil acesso, entre a parede e um aparelho de ar-condicionado.
A polícia segue ouvindo testemunhas e analisando imagens do local para esclarecer o caso.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)
