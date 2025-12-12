Capa Jornal Amazônia
Jogador de futsal de 20 anos morre após cair do 12º andar de hotel; polícia investiga

Luiz Felipe, conhecido como Gamy, participava da Taça Brasil em Pernambuco

Riulen Ropan
fonte

O jovem foi identificado como Luiz Felipe Gomes de Jesus, conhecido como Gamy. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um jogador de futsal de 20 anos morreu após cair do 12º andar de um hotel na zona sul do Recife, em Pernambuco, na tarde da última quinta-feira (11). A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte.

O jovem foi identificado como Luiz Felipe Gomes de Jesus, conhecido como Gamy. Segundo o jornal Folha de Pernambuco, ele participava da Taça Brasil de Futsal Sub-21 na capital e integrava a equipe Caratoira, do Espírito Santo. O clube publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a tragédia.

O texto divulgado pelo time pede força aos familiares e amigos e destaca que Gamy era querido por todos. “Pedimos ao Senhor que o receba de braços abertos e conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e de todos que o amavam”, diz um trecho.

A queda ocorreu no Hotel Onda Mar Recife, que integra a Rede Andrade de hotelaria. De acordo com as primeiras informações, Luiz Felipe teria escorregado do topo do prédio e caído em uma área de difícil acesso, entre a parede e um aparelho de ar-condicionado.

A polícia segue ouvindo testemunhas e analisando imagens do local para esclarecer o caso.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)

