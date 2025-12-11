Capa Jornal Amazônia
Polícia

Jovem morre durante grave colisão entre moto e carro, em Redenção

O acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (11)

O Liberal
fonte

Jovem morre durante grave colisão entre moto e carro, em Redenção. (Foto: Reprodução / Plantão Redex)

Uma jovem identificada somente como Giovana morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (11), em Redenção, no sudeste do Pará. A vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu com um carro de passeio no cruzamento da avenida Belo Horizonte, esquina com a rua Minervino Mundoco, no bairro Capuava. Geovana não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Câmeras de segurança registraram o acidente.

As imagens de câmeras de um estabelecimento mostram o momento em que a vítima seguia pela avenida Belo Horizonte em uma motocicleta vermelha. O carro preto, envolvido na colisão, trafegava pela rua Minervino Mundoco e tentou atravessar a pista. Neste momento, a moto de Giovana atingiu a lateral do automóvel e ela foi arremessada por cima do carro. Todas as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais.

De acordo com testemunhas, a jovem ficou gravemente ferida na região da cabeça devido ao impacto da queda. Moradores que presenciaram o acidente ainda tentaram ajudar a vítima, mas ela não apresentava mais sinais vitais. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a moto de Giovana com a parte frontal destruída. A roda do veículo ficou retorcida devido à colisão.

A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e auxiliar na situação. Agentes da segurança viária municipal também foram acionados, assim como a Polícia Civil. O condutor do carro envolvido permaneceu no local e se apresentou às autoridades policiais. Ele será encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia. O corpo da jovem seria periciado e removido ao Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

