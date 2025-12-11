PC cumpre mandado em casa de suspeita de exercício ilegal de medicina veterinária, em Castanhal

Uma investigação sobre a conduta de uma mulher que, supostamente, exerce ilegalmente a profissão de médica veterinária resultou na apreensão de vários materiais em Castanhal, no nordeste do Pará. Um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido nesta quinta-feira (11), após denúncias realizadas por tutores de animais de estimação. Conforme a Polícia Civil, os relatos apontam que a suspeita estaria realizando procedimentos cirúrgicos em felinos de forma irregular na própria residência.

A ação foi realizada por meio da 12ª Seccional Urbana de Castanhal, que cumpriu a ordem judicial expedida pelo Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. De acordo com a PC, uma das vítimas procurou a Seccional relatando que buscou indicações para a castração de sua gata e recebeu como sugestão a suposta profissional. Após o procedimento, o animal apresentou complicações e, ao ser levado a uma clínica veterinária, constatou-se que a cirurgia havia sido realizada de forma incorreta e com técnica inadequada. A avaliação apontou restos de órgãos reprodutores na cavidade abdominal, além de hemorragia interna e processo inflamatório severo, exigindo nova intervenção para preservar a vida da felina.

As investigações das autoridades apontaram que a conduta da suspeita não é um caso isolado. Ela teria realizado outras cirurgias de castração na própria residência, local inadequado para procedimentos invasivos. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos diversos materiais de uso veterinário, incluindo instrumentos cirúrgicos e medicamentos como sedativos e analgésicos. As diligências continuam para localizar a investigada.