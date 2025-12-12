Confraternização em balneário termina com homem morto a tiros, em Castanhal

Um homem identificado como Sérgio Sá Barata foi morto a tiros após um desentendimento durante uma confraternização em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (11), no km 12 da PA 136, em um balneário. Segundo as informações iniciais, a vítima morta e o principal suspeito eram funcionários do estabelecimento e confraternizaram com familiares e demais trabalhadores do local.

O homicídio ocorreu por volta das 21h30. As informações da Polícia Militar são que testemunhas relataram que Sérgio e o suspeito estariam consumindo bebidas alcoólicas e iniciaram uma discussão. Não há informações sobre qual a motivação para o início do desentendimento. Após a troca de insultos, o suspeito teria saído do local. No entanto, ele retornou momentos depois armado com uma espingarda. Na situação, o homem efetuou um disparo que atingiu a região do tórax de Sérgio. Pessoas que estavam no balneário ainda tentaram ajudar a vítima, mas Sérgio não resistiu e morreu ainda no local.

​Após o assassinato, o suspeito fugiu em um veículo modelo Volkswagen Gol preto, tomando rumo ignorado. Equipes do 5º Batalhão de PM e do 3º Batalhão de Missões Especiais foram acionadas. Os agentes comunicaram o crime às demais equipes, que iniciaram imediatamente as buscas pelo suspeito. ​A cena do crime foi isolada para a realização da perícia e demais procedimentos investigativos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.