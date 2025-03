Motorista morre preso em ferragens após caminhão tombar na PA-256, em Paragominas

Um motorista, identificado inicialmente pelo nome de Kleber, morreu após o caminhão que ele conduzia tombar na PA-256, em Paragominas, sudeste do Pará. O grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (25/3), em uma curva na via. A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu.

O acidente foi registrado por volta de 10h, em um trecho que fica a cerca de 4 km da ponte sobre o Rio Capim, que dá acesso à vila Canaã, distrito de Ipixuna do Pará. As informações policiais são de que o veículo de grande porte teria tombado ao passar por uma curva na via. Como estava carregado de soja, o caminhão virou com mais facilidade diante do peso. A cabine do veículo ficou destruída e o condutor morreu na hora.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Pessoas que passavam pela área tentaram ajudar o condutor, mas ele não pôde ser retirado pois estava preso às ferragens. A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Rodoviária Estadual e o Corpo de Bombeiros. Para realizar a retirada do corpo da vítima, foi necessário o apoio de um caminhão guincho, que ajudou a destombar o caminhão.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, que informou que testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do acidente de trânsito. "A vítima, José Antônio de Oliveira, morreu no local", acrescentou em nota.