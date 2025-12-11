Mais de 4 kg de skunk são apreendidos em botijão dentro de embarcação, em Óbidos

Cerca de 4,2 kg de skunk foram apreendidos em uma embarcação no município de Óbidos, no oeste do Pará. O entorpecente estava escondido dentro de um botijão e foi encontrado durante uma fiscalização nesta quinta-feira (11). O navio “Amazon Star” iniciou o trajeto em Manaus, no Amazonas, e tinha como destino a cidade de Belém.

A ação, realizada por agentes da Base Integrada Fluvial “Candiru”, faz parte da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”. O trabalho policial iniciou durante a tarde por uma equipe do Grupamento Fluvial (GFLU), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com guarnições da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Durante procedimento de vistorias na embarcação, os cães farejadores “Isis” e “Tupã” indicaram o compartimento de encomendas.

Nas checagens, os agentes encontraram em uma botija de gás quatro tabletes de substância que se assemelhavam a skunk, conhecida como supermaconha, e que pesavam 4,2 kg. Os materiais apreendidos foram encaminhados à equipe da Polícia Civil, para os devidos procedimentos legais.

O secretário da Segup em exercício, coronel Ed-lin Anselmo, reforça a importância das bases no combate ao narcotráfico.

“A segurança pública no Pará exige uma visão que vá além das rodovias e centros urbanos. É por isso que a estratégia das bases fluviais se consolidou como um pilar indispensável em nosso plano de combate ao crime organizado e, em especial, ao narcotráfico. Nossos rios são artérias vitais, e onde há fluxo de mercadorias, há também a tentativa de infiltração de ilícitos. As bases fluviais não são apenas pontos de apoio logístico; elas são postos avançados de inteligência e repressão instalados em pontos importantes dos nossos rios”, aponta.