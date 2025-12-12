Após vendaval em SP, mais de 780 mil imóveis seguem sem energia elétrica

Nessa sexta-feira (12), 50 horas após o início do vendaval na Grande São Paulo, mais de 780 mil imóveis seguem sem energia elétrica, segundo a concessionária Enel. Em boletim divulgado às 8h, 572 mil endereços foram afetados e não há prazo para o serviço ficar 100% normalizado. No total, o fornecimento interrompeu para 2,2 milhões de clientes.

Conforme a Enel, em nota enviada ao g1, a energia foi restabelecida “para cerca de 1,8 milhão de clientes”. A concessionária afirma que “outros cerca de 500 mil novos casos ingressaram ao longo do dia de ontem com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos pela manhã”. No momento, a empresa disse que está trabalhando para “cerca de 830 mil clientes (9,8% da base da distribuidora)”.

“Nossa área de concessão foi afetada por um ciclone extratropical e um vendaval histórico, segundo o Inmet”, justificou a Enel. Segundo a concessionária, “as fortes rajadas de até 98km/h derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica”. No site da empresa, há 24 municípios listados como afetados pela ventania. Confira abaixo.

Barueri Carapicuíba Cajamar Cotia Diadema Embu-Guaçu Embu Itapecerica da Serra Itapevi Jandira Juquitiba Mauá Osasco Pirapora do Bom Jesus Rio Grande da Serra Ribeirão Pires São Bernardo do Campo São Caetano do Sul São Lourenço da Serra Santo André Santana de Parnaíba São Paulo Taboão da Serra Vargem Grande