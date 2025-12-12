Capa Jornal Amazônia
Após vendaval em SP, mais de 780 mil imóveis seguem sem energia elétrica

O fenômeno natural aconteceu na última quarta-feira (10) e afetou o fornecimento de luz em 24 municípios paulistas, segundo a Enel

Lívia Ximenes
fonte

Cerca de 2,2 milhões de clientes ficaram sem energia elétrica na Grande SP (Freepik)

Nessa sexta-feira (12), 50 horas após o início do vendaval na Grande São Paulo, mais de 780 mil imóveis seguem sem energia elétrica, segundo a concessionária Enel. Em boletim divulgado às 8h, 572 mil endereços foram afetados e não há prazo para o serviço ficar 100% normalizado. No total, o fornecimento interrompeu para 2,2 milhões de clientes.

Conforme a Enel, em nota enviada ao g1, a energia foi restabelecida “para cerca de 1,8 milhão de clientes”. A concessionária afirma que “outros cerca de 500 mil novos casos ingressaram ao longo do dia de ontem com solicitação de atendimento, em decorrência da continuidade dos ventos pela manhã”. No momento, a empresa disse que está trabalhando para “cerca de 830 mil clientes (9,8% da base da distribuidora)”.

“Nossa área de concessão foi afetada por um ciclone extratropical e um vendaval histórico, segundo o Inmet”, justificou a Enel. Segundo a concessionária, “as fortes rajadas de até 98km/h derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede elétrica”. No site da empresa, há 24 municípios listados como afetados pela ventania. Confira abaixo.

  1. Barueri
  2. Carapicuíba
  3. Cajamar
  4. Cotia
  5. Diadema
  6. Embu-Guaçu
  7. Embu
  8. Itapecerica da Serra
  9. Itapevi
  10. Jandira
  11. Juquitiba
  12. Mauá
  13. Osasco
  14. Pirapora do Bom Jesus
  15. Rio Grande da Serra
  16. Ribeirão Pires
  17. São Bernardo do Campo
  18. São Caetano do Sul
  19. São Lourenço da Serra
  20. Santo André
  21. Santana de Parnaíba
  22. São Paulo
  23. Taboão da Serra
  24. Vargem Grande

