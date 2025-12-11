Capa Jornal Amazônia
Homem morre após participar de torneio de chupar melancia em resort de São Paulo

Homem de 37 anos sofreu parada cardiorrespiratória durante atividade recreativa

Hannah Franco
fonte

Competição de melancia acaba em morte no interior de São Paulo (Divulgação/Thermas Resort)

Um hóspede de 37 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma atividade recreativa no São Pedro Thermas Resort, no interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira (11/12). O homem chegou a receber os primeiros socorros no local e foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma vítima de engasgamento e a encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro por volta das 16h40.

Em nota, o resort afirmou que o hóspede participava de uma dinâmica coletiva quando teve um mau súbito e entrou em parada cardiorrespiratória. A equipe informou que os procedimentos de emergência foram acionados imediatamente, incluindo primeiros socorros e o envio de ambulância. O estabelecimento não detalhou inicialmente qual atividade estava sendo realizada no momento do incidente.

Segundo informações da CNN, a dinâmica recreativa era um torneio de quem comia — ou chupava — melancia mais rápido, chamado “Boca na Melancia”, promovido pela equipe de recreação do resort. Uma hóspede que estava no local relatou que o prêmio da competição seria uma porção de batata frita.

De acordo com a testemunha, o homem teria engasgado durante a atividade. Ela afirmou que guarda-vidas tentaram reanimá-lo até a chegada dos bombeiros, mas o hóspede não respondeu às manobras. O resort, no entanto, afirma que a causa do mal súbito não foi engasgamento, e sim uma parada cardiorrespiratória.

Em nota, o São Pedro Thermas Resort declarou que está oferecendo suporte à família e reforçou solidariedade aos parentes e amigos da vítima. O estabelecimento também disse que acompanha o caso e mantém a privacidade dos envolvidos.

