Crise aérea em São Paulo afeta Belém com 2 voos cancelados e 7 atrasos após vendaval

O vendaval histórico que atingiu São Paulo entre quarta (10) e quinta-feira (11) provocou um efeito em cadeia na malha aérea nacional. Apenas nesta quinta, mais de 100 voos foram cancelados nos aeroportos paulistas, elevando para mais de 300 o total de operações afetadas desde quarta-feira. Em Belém, apesar de o Aeroporto Internacional permanecer operacional durante todo o período, passageiros sentiram os reflexos da instabilidade climática ocorrida a mais de 2.000 km de distância.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo terminal da capital paraense, informou que dois voos vindos de Guarulhos foram cancelados ao longo dos dois dias de turbulência operacional. Além disso, pelo menos outros sete pousos tiveram atraso, todos motivados por impactos diretos nas operações das companhias aéreas nos aeroportos paulistas, especialmente Congonhas e Guarulhos, que concentraram a maior parte das interrupções por causa dos ventos acima de 90 km/h registrados na tarde de quarta.

Já na tarde desta quinta, um voo vindo de Altamira precisou alternar para outro aeroporto devido à forte chuva que atingiu Belém no momento da aproximação, segundo a concessionária.

O Grupo Liberal também acionou as companhias dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, para entender o impacto dos voos atrasados ou cancelados envolvendo rotas entre Belém e São Paulo — tanto no sentido Norte-Sul quanto Sul-Norte. As empresas ainda não responderam até o fechamento desta edição.