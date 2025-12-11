Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem 44 mil na semana, para 236 mil

O número veio acima da projeção da FactSet, que esperava alta a 213 mil.

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira dos Estados Unidos. (Brett Sayles / Pexels)

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos na semana encerrada em 6 de dezembro subiu 44 mil, para 236 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 11. O número veio acima da projeção da FactSet, que esperava alta a 213 mil.

O total de pedidos da semana encerrada em 29 de novembro, a última que havia sido divulgada, foi levemente revisado para cima, de 191 mil a 192 mil.

Na semana passada, o número de pedidos continuados caiu 99 mil, a 1,838 milhão, abaixo do número de 1,939 milhão registrado na semana anterior. A projeção de analistas era de 1,932 milhão. Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.




Palavras-chave

EUA

auxílio-desemprego
Economia
.
